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В Минске на продажу выставили ресторан в советском стиле «Товарищ» - узнали цену

Заведение находится в здании ДК Ветеранов на улице Янки Купалы.

В Минске на продажу выставили ресторан «Товарищ». Фото: realt.by

В Минске на продажу выставили ресторан «Товарищ», интерьер которого выполнен в советском стиле, пишет kp.by. Его стоимость 350 тысяч долларов, написано на портале realt.by.

Заведение находится в здании ДК Ветеранов на улице Янки Купалы.

Внутри ресторана в качестве оформления использовалась скульптура серп и молот, а также карта СССР.

В Минске на продажу выставили ресторан «Товарищ». Фото: realt.by

В Минске на продажу выставили ресторан «Товарищ». Фото: realt.by

В Минске на продажу выставили ресторан «Товарищ». Фото: realt.by
Источник: Инна Корсак
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