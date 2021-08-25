В Минске на продажу выставили ресторан в советском стиле «Товарищ» - узнали цену
Заведение находится в здании ДК Ветеранов на улице Янки Купалы.
В Минске на продажу выставили ресторан «Товарищ». Фото: realt.by
В Минске на продажу выставили ресторан «Товарищ», интерьер которого выполнен в советском стиле, пишет kp.by. Его стоимость 350 тысяч долларов, написано на портале realt.by.
Заведение находится в здании ДК Ветеранов на улице Янки Купалы.
Внутри ресторана в качестве оформления использовалась скульптура серп и молот, а также карта СССР.
В Минске на продажу выставили ресторан «Товарищ». Фото: realt.by
В Минске на продажу выставили ресторан «Товарищ». Фото: realt.by
В Минске на продажу выставили ресторан «Товарищ». Фото: realt.by
Источник: Инна Корсак
18:46 25/08/2021
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