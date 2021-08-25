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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

BEROC сообщает о восстановлении публичных активностей на новом домене

"Мы - команда BEROC - возвращаемся к вам после небольшого перерыва в наших публичных активностях".

Об этом говорится в сообщении, размещенном в соцсетях BEROC.

Там также сказано, что сайт проекта переехал на новый домен. Теперь с исследованиями экспертов BEROC можно знакомиться по адресу beroc.org.

В течение нескольких недель проект не делал публикаций в соцсетях, сайт по старому адресу был недоступен.

Напомним, BEROC был одной из организаций, где прошли обыски 14 июля.
Источник: Thinktanks.by
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