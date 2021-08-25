Об этом говорится в сообщении , размещенном в соцсетях BEROC.





Там также сказано, что сайт проекта переехал на новый домен. Теперь с исследованиями экспертов BEROC можно знакомиться по адресу beroc.org.





В течение нескольких недель проект не делал публикаций в соцсетях, сайт по старому адресу был недоступен.



