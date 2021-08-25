BEROC сообщает о восстановлении публичных активностей на новом домене
"Мы - команда BEROC - возвращаемся к вам после небольшого перерыва в наших публичных активностях".
Об этом говорится в сообщении, размещенном в соцсетях BEROC.
Там также сказано, что сайт проекта переехал на новый домен. Теперь с исследованиями экспертов BEROC можно знакомиться по адресу beroc.org.
В течение нескольких недель проект не делал публикаций в соцсетях, сайт по старому адресу был недоступен.
Напомним, BEROC был одной из организаций, где прошли обыски 14 июля.
Источник: Thinktanks.by
17:59 25/08/2021
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