Успехи несколько преувеличены

Конечно, это был не тот формат, чтобы обсуждать проблемы, с которыми не первый год сталкивается белорусская экономика, но, похоже, низкую эффективность, наличие хронических запасов на складах в «растущих» отраслях никто в правительстве обсуждать не намерен, а вызванные ими проблемы подают как следствие санкций Запада.





«Белорусская экономика устойчиво растет. В первом полугодии ВВП составил 103,3 %, наибольший вклад, более 80 % прироста, обеспечивает промышленность. По сравнению с прошлым годом промпроизводство выросло более чем на 10 %.





Рост обеспечен высокотехнологичной и экспорт­но ориентированной продукцией — вычислительной, электронной и оптической аппаратурой, продукцией машиностроения, деревообработки и фармацевтики, то есть теми отраслями, на которые делали ставку и на которых провели модернизацию.





Но, главное, сработало принятое в прошлом году стратегически верное решение: не останавливать экономику и продолжать работать. В итоге сохранены производства, компетенции, кадры, создана основа сегодняшнего результата», — отчитался министр.





Нефтехимия под грифом «секретно»

Поскольку Белстат перестал сообщать информацию об итогах работы нефтехимического комплекса страны, общую картину ситуации в обрабатывающей промышленности представить трудно.





Однако очевидно, что во II квартале поставки нефти на белорусские НПЗ практически не были ограничены. Если в апреле промпроизводство, по данным Белстата, составило 12,43 млрд рублей, в мае — 12,26 млрд, то в июне — 12,59 млрд рублей, то есть никаких проблем с производством нефтепродуктов, вероятно, пока нет.





Другое дело, что «растущие» отрасли, кроме машиностроения, «растут» на склад или же составляют небольшую долю в ВВП.





По данным Белстата, доля производства изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности составляет 6,3 % промпроизводства (отдельно показателя работы деревообработки Белстат не предоставляет, хотя в модернизацию этой отрасли вложено около 1 млрд долларов бюджетных средств). Прирост составил 10,5 %.





Вместе с ростом объемов производства увеличился и объем остатков на складах. Если в июне он составлял 63,2 % среднемесячного объема производства, то на 1 июля — 70,5 %.





Производство в фармацевтической промышленности составило 1,3 % в общем объеме промпроизводства, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 9,4 %. Но и запасы на складах в этой отрасли высокие. По данным Белстата, на 1 июля 2021 года они составили 185,1 % среднемесячного объема производства. Прирост запасов за полугодие примерно сопоставим с приростом объемов производства.





Производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры также составляет 1,3 % в общем объеме промпроизводства, и изменения в объемах производства практически никак не повлияют на прирост ВВП.





По сообщению Белстата, прирост тут составил 24,5 %, но объем запасов готовой продукции на складах на 1 июня был равен 152,3 % среднемесячного объема производства, а на 1 июля — 145,8 %. Например, производство счетчиков газа за первое полугодие 2021 года составило 166,6 % к первому полугодию 2020 года, а запасы на складах — 217 % среднемесячного объема производства.





Производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, а также альфа-, бета- или гамма-излучений увеличилось на 30 % за полугодие, а остатки на складах составляют 119 % среднемесячного объема производства, то есть выше среднемесячного объема производства в 3,3 раза.





Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, составило 6,4 % от общего объема промпроизводства. Здесь за первое полугодие объемы выросли на 22,3 %. И год к году, и июнь к маю 2021 года увеличилось производство насосов, подшипников, промышленных вентиляторов, уборочных машин и машин для внесения органических удобрений, металлорежущих станков.





За полугодие производство тракторов выросло на 19,5 %, хотя в июне по сравнению с маем их производство замедлилось. Кроме нескольких позиций, запасы готовой продукции здесь находятся на невысоком уровне.





Производство транспортных средств и оборудования в общем объеме промпроизводства составляет 4,5 %, запасы готовой продукции на 1 июля — 69,3 % среднемесячного объема производства.





Производство электрооборудования составляет 2,5 % объема промпроизводства, за полугодие оно увеличилось на 15 %, запасы готовой продукции на 1 июля — 87,2 % среднемесячного объема производства.





Закрытость статистики не позволяет понять, как развивается ситуация в ведущих отраслях, имеющих наибольшую долю в промпроизводстве.





Так, по данным за пять месяцев этого года, производители нефтепродуктов выпустили 13,1 % продукции, производители химической продукции — 8,8 %. Результаты их работы, безусловно, отразят­ся в общем объеме промпроизводства, но в случае довольно сильного снижения поставок нефти.





Пока прирастает машиностроение, скрывать небольшие проблемы с поставками нефти не составит труда. Что-то можно будет заподозрить, только если начнут прирастать запасы готовой продукции на складах, стоимость которых стабильно составляет 5,4—5,6 млрд рублей.





Вагончик тронется, перрон останется

«Другие отрасли тоже вносят свой вклад. Об этом свидетельствует восстановление грузоперевозок. Одни только железнодорожные контейнерные перевозки возросли на 40 %. Несмотря на прекращение полетов со стороны отдельных стран, в первом полугодии полностью восстановлен рост пассажирооборота, что является результатом реализации оперативного плана по переориентированию пассажиропотоков», — продолжил Александр Червяков.





Но что-то мешает порадоваться за белорусскую экономику. В частности, сообщения от Белорусской железной дороги не позволяют связать прирост грузоперевозок с ее ростом.





Например, в сообщении пресс-службы БЖД от 29 июня говорится: «30 июня 2021 года Белорусская железная дорога обеспечит прием и проследование четырехтысячного транзитного контейнерного поезда, следующего через белорусско-польские пограничные переходы в сообщении Китай — Европа. Необходимо отметить, что аналогичное количество контейнерных поездов в 2020 году БЖД перевезла к 3 сентября».





В 2021 году рост объемов контейнерных перевозок в двадцатифутовом эквиваленте прогнозируется в 1,6 раза к аналогичному периоду 2020 года, в том числе: Китай — Европа — в 1,5 раза; Европа — Китай — в 1,9 раза».





То есть прирост грузоперевозок происходит за счет активизации транзитных перевозок, вызванной приростом экономик Китая и Европы. Беларусь же на этих растущих рынках предлагает преимущественно услуги по перевозке.





Об этом свидетельствует и статистика работы транспорта. Растет грузооборот, а объемы перевозок грузов в физическом выражении падают (кроме железнодорожного транспорта). Та же ситуация с пассажирским транспортом: пассажирооборот растет, но в первом полугодии 2021 года транспорт перевез даже меньше пассажиров, чем год назад.





Причина, вероятно, в удлинении маршрута для одного пассажира, который передвигается воздушным транспортом. Там пассажирооборот вырос в 5 раз, хотя количество людей, которые за полгода воспользовались воздушным транспортом, сократилось на 7%.





Вот как повлияла на статистику пассажирского транспорта посадка самолета Ryanair и запрет белорусам выезжать из страны любым транспортом, кроме воздушного. Неужели в этом и состоял «оперативный план»?





На деревню надежды нет

«Продолжается рост в сельском хозяйстве. Отмечается рост производства молока, мяса КРС, другой продукции».





На самом деле, по данным Белстата, за полугодие спад в сельском хозяйстве составил 0,3 %, и следует ожидать дальнейшего падения, ибо нынешний год, в отличие от прошлого, неурожайный, а площадь посевных площадей в этом году сократилась.





Снижается поголовье свиней, крупного рогатого скота. Прирост поголовья коров происходит только в Брестской области. Производство скота и птицы в живом весе сократилось на 3,3 %, производство молока увеличилось на 1,4 %.





Вернулось такое забытое явление, как задолженность частным хозяйствам за сданную продукцию. В Витебской области задолженность за сданное молоко составляет 571 тыс. рублей, что, конечно, снижает желание населения продавать излишки продукции перерабатывающим предприятиям.