С начала года, по данным Национального банка, коммерческие банки потеряли депозитов уже на 755,5 млн. долларов, из которых 721,7 млн. долларов принадлежали населению, а 33,8 млн. долларов — юридическим лицам.





При этом жители Беларуси забирали средства, большей частью, со срочных вкладов, сумма которых в июле сократилась по сравнению с июнем на 96,7 млн. долларов и составила на 1 августа 3 922,2 млн. долларов.





Величина переводных валютных депозитов, то есть, в основном, средств на банковских карточках, снизилась на 34,7 млн. долларов — до 1 206 млн. долларов.





Сокращение переводных вкладов связано, по-видимому, с сезоном отпусков и ростом спроса на стремительно дорожающие товары.





Что касается снижения срочных вкладов, то оно объясняется обеспокоенностью населения в связи с санкциями, а также низкими процентными ставками по вкладам, которые сейчас быстро растут, но пока выглядят недостаточно привлекательно, чтобы компенсировать риск хранения валюты в банках.





Предприятия вынуждены хранить средства в банках, независимо от того, устраивают их проценты по ним или нет, поэтому оттока их средств и не происходит. Срочные валютные депозиты юридических лиц в июле даже выросли по сравнению с июнем на 85,6 млн. долларов — до 2 843,4 млн. долларов.





Однако переводные депозиты при этом все же сократились на 106,9 млн. долларов и составили 2 275,9 млн. долларов. Это, возможно, объясняется продажами валюты в целях уплаты налогов.





Стоимость ценных бумаг в иностранной валюте, выпущенных коммерческими банками и находящихся вне банковского оборота, в июле увеличилась на 25,5 млн. долларов и достигла 577,3 млн. долларов. А стоимость депозитов драгоценных металлов выросла на 0,4 млн. долларов — до 23,8 млн. долларов.





На уплату налогов в июле предприятия направили, в основном, свои рублевые средства, что привело к их резкому сокращению. Величина переводных депозитов юридических лиц снизилась по сравнению с июнем на 284,2 млн. рублей — до 2 815,5 млн. рублей. А срочные депозиты сократились за месяц на 385,1 млн. рублей — до 4 553,5 млн. рублей.





Физические лица, в отличие от юридических, в июле свои рублевые накопления в банках увеличили. Их переводные депозиты выросли по сравнению с июнем на 213,2 млн. рублей и достигли 3 277,7 млн. рублей. А сумма срочных рублевых вкладов увеличилась на 46,3 млн. рублей — до 4 652,2 млн. рублей.





Прирост небольшой, однако он произошел после снижения в июне, что указывает на увеличение доверия к рублевым депозитам.





Население копило и наличные средства, величина которых в обороте в июле увеличилась по сравнению с июнем на 171,7 млн. рублей — до 4 489 млн. рублей.





Стоимость банковских ценных бумаг, номинированных в белорусских рублях, в июле снизилась по сравнению с июнем на 110,3 млн. рублей и составила на 1 августа 1 560,3 млн. рублей.





Приток рублевых депозитов населения не смог компенсировать отток средств юридических лиц, поэтому рублевая денежная масса (М2*) сократилась за месяц на 348,4 млн. рублей — до 21 348,2 млн. рублей.





Величина валютных депозитов также снизилась, поэтому широкая денежная масса (М3) в июле уменьшилась на 893,9 млн. рублей и составила на 1 августа 48 583,6 млн. рублей. Ситуация разительно отличается от того, что наблюдалось год назад, когда данная масса выросла за июль на 360,6 млн. рублей — до 51 186,8 млн. рублей.