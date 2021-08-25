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Хотите как в Украине? Украина почти догнала Беларусь по уровню средней зарплаты

И высока вероятность, что скоро перегонит.

Средняя зарплата за июль в Беларуси составила 1471,7 рубля. Это цифра до вычета подоходного налога.

В прошлом месяце белорусы зарабатывали в среднем 1471,7 рубля, или 587 долларов. Такие данные опубликовал Белстат. Есть, впрочем, важное уточнение – эта сумма номинальной  начисленной заработной платы до вычета налогов.

По сравнению с июнем (1433,4 рубля) и маем (1419,6 рубля) зарплаты по стране выросли. Больше остальных зарабатывали в Минске – 2062,1 рубля, наименьшие показатели демонстрировала Могилевщина – 1206,3 рубля.

Для сравнения: средняя зарплата в Украине в июне 2021 года составила 532 доллара. По данным Государственной службы статистики страны, это рекордно высокий за всю историю уровень.

За последний год средняя зарплата в Украине выросла без малого на 25%. Данные за июль главный статистический орган страны еще не опубликовал.

Правитель Беларуси, напомним, после многолетних обещаний «всем по 500» в 2021 году замахнулся на новые горизонты и заявил, что «было бы неплохо довести уровень средней заработной платы по стране к концу пятилетки до $700-800».
Источник: gazetaby.com
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