



За год генеральному директору и основателю российского онлайн-ретейлера Wildberries удалось укрепить свои позиции и приумножить свое состояние на 1 200% — теперь оно составляет 13 миллиардов долларов.





Известно также, что в начале 2021 года Татьяна стала владелицей небольшого банка "Стандарт-Кредит". Его Бакальчук планирует использовать для создания карточных программ лояльности для клиентов Wildberries.





Благодаря своим бизнес-достижениям Татьяна Бакальчук одновременно заняла второе место в общем списке всех миллиардеров мира из рейтинга Forbes 2021 года.





Второе место в рейтинге богатейших женщин России заняла 58-летняя Елена Батурина. Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова смогла увеличить свой капитал за счет продажи девелоперской компании "Интеко" Микаилу Шишханову. Сейчас состояние Батуриной оценивается в 1,3 миллиарда долларов. До 2020 года Елена семь лет подряд возглавляла рейтинг богатейших женщин России.





На третьей строчке рейтинга разместились 63-летняя гендиректор компании по производству мясной продукции "Черкизово" Лидия Михайлова и семья — в этом году их состояние увеличилось до 1,3 миллиарда долларов.





Четвертой в списке стала 33-летняя дочь второго крупнейшего акционера компании "Лукойл" Леонида Федуна Екатерина с состоянием в 900 миллионов долларов, а пятое место досталось совладелице сети дискаунтеров "Светофор" Валентине Шнайдер и семье — их состояние оценивается в 650 миллионов в той же валюте.





Всего в рейтинг вошло 25 российских женщин, в том числе акционер компаний "Прогресс", "Бипласт" и "Агроном-сад" Ольга Белявцева, член правления благотворительного фонда Андрея Гурьева Евгения Гурьева, бывшая супруга Романа Абрамовича Ирина и другие.