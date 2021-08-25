Валютная корзина подорожала ещё на 0,13%, а вчера было +0,17%, но в сравнении с началом августа белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,43%.





Курс доллара снизился лишь на 0,0007 BYN до 2,5058 BYN/USD. За последние четыре дня торгов доллар подешевел уже третий раз. Общее снижение за это время составило 0,0133 BYN.





Курс евро подрос на 0,0019 BYN до 2,9432 BYN/EUR. Евро дорожает второй день, но суммарно его курс вырос всего на 0,0053 BYN.





До годового минимума евро не хватает меньше копейки.





Курс российского рубля вырос на 0,0092 BYN до 3,3990 BYN/100 RUB.





Сотня российских рублей дорожает второй день, а до этого её стоимость находилась на минимуме за четыре месяца.





Московская биржа

Дорожающая нефть оказывает поддержку российскому рублю, который укрепляется к доллару и евро на валютной бирже.





К 11-30 средневзвешенный курс доллара упал на 20 копеек до 73,7428 RUB/USD, а средневзвешенный курс евро снизился на 13 копеек до 86,68 RUB/EUR.



