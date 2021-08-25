Укреплению этой тенденции способствуют и санкции Минска. Недавно руководство Беларуси заявило, что на прилавках не должно оставаться продукции из стран, которые поддержали санкции в отношении Беларуси, в их числе - и Литва.





Пока литовские власти не получали никаких предупреждений, а эксперты говорят, что такие санкции не нанесут Литве большого вреда. Однако компании указывают и другие причины сокращения экспорта в Беларусь или расторжения торговых отношений.





По данным МИД Литвы, Беларусь занимает 10-е место в списке партнеров Литвы по экспорту. По сравнению с данными за 2019 г., экспорт сократился на 10%, а экспорт непосредственно литовских товаров на 24,8%.





Продовольственные товары составляют лишь небольшую часть экспорта (это пиво, субпродукты домашней птицы, глюкоза, выпечка, масло какао, жиры, растительное масло, плавленый сыр. Больше всего экспортируют реакторов и котлов (19%), транспортных средств (13%), фармацевтических товаров (8%).





Представитель "Предприимчивой Литвы" Йоне Календене сказала, что в первое полугодие 2021 г. экспорт в Беларусь сократился на 11%.





По данным Государственной продовольственно-ветеринарной службы, в 2020 г. в Беларусь экспортировали 1124 т (птицы), 550 т молочных товаров (в основном сыры 427 т, сливки – 88 т), почти 28 т кулинарных изделий. Служба отмечает большие колебания объемов экспорта в 2018, 2019 и 2020 гг.





О сокращении экспорта в Беларусь неохотно, но рассказывают литовские предприниматели. На сайте Литовской ассоциации экспортеров продовольственных товаров можно найти информацию о том, что свою продукцию в Беларусь экспортируют KG Group, Birštono mineraliniai vandenys ir Ko, Boslita ir Ko, Cerera foods, Švenčionių vaistažolės. Но лишь одна из них прокомментировала экспорт в Беларусь.





Delfi общался и с представителями других компаний, которые заверили, что Беларусь не является значимым направлением экспорта.





Представитель Birštono mineraliniai vandenys ir Ko Нериюс Жлёбас сказал, что не может комментировать потоки в Беларусь, поскольку напрямую с этой страной не работает.





"Мы туда почти ничего не экспортируем, это незначительная часть экспорта. Из-за возможных рисков. Все остановилось в 2014 г., когда начал обесцениваться рубль. Это основная причина, но главное - риск", – сказал он.





Представитель KG Group, сказала, что сейчас они литовскую продукцию в Беларусь не экспортируют.





"Что касается птицы, то экспорт остановлен из-за птичьего гриппа. Мы сконцентрированы на других направлениях", – заметила представитель KG Group Сандра Вичене.





Компания Rūta в Беларусь уже не экспортирует свои сладости несколько лет.





Экспорт Švyturys-Utenos alus и Carlsberg в Беларусь составляет около 20% всего экспорта.





"Пока нет признаков того, что Беларусь намерена отказаться от нашей продукции. Я думаю, пока этого не будет", – сказал представитель компании Роландас Виршилас. Он сказал, что компания не планирует сама отказаться от экспорта в Беларусь полностью, пока Беларусь будет способна заплатить за товары или не появятся никакие санкции.





Исполнительный директор Литовской ассоциации экспортеров Гедрюс Багушинскас сказал Delfi, что ситуация с экспортом в Беларусь похожа на ситуацию с Китаем.





Он заметил, что заказы из Беларуси поступают нерегулярные, иногда заказ поступает каждых две недели, а иногда - каждых два месяца.





"Торговля с Беларусью небольшая по объему – мы глубоко в эту страну не заходили. Там стесненные условия, Беларусь очень защищает своих производителей, устанавливает квоты на продажу, там много требований, есть проблемы с расчетом. Страна непростая, поэтому немного предпринимателей из Литвы там работает. Это как с Китаем – планируют, много усилий прилагают, но результатов нет", – сказал Багушинскас.





Он сказал, что план Беларуси отказаться от литовских товаров вполне реален, хотя пока никаких признаков не видно.





"У нас власти в дела частных компаний не вмешивается, а в Беларуси все управляется просто – в приказной форме. Это непрогнозируемо, иногда бывают запугивания и их забывают, может казаться, что запретов недостаточно, но могут установить конкретную дату, когда все должно быть сделано", – сказал Багушинскас.





Он сказал, что если такое решение будет принято, то литовский бизнес особенно не пострадает.





"Если оценивать наш портфель экспорта, то это будет небольшой процент, Беларусь не занимает много места. Могут быть отдельные компании, которые далеко зашли, это, например, торговцы сырьем. (...)", – считает исполнительный директор ассоциации.





По словам Багушинскаса, компании готовятся к такому сценарию, следят за ситуацией.