







За семь лет «строительства» фактически закончен только фундамент, итальянский застройщик со скандалом ушел с объекта, «Газпром трансгаз Беларусь» просил Лукашенко продлить сроки строительства.





Стройка до сих пор стоит без видимой активности, подрядчики уехали. Консервация объекта не сделана, что обещает непростую осень.





Проблему с долгостроем в мае поднял Лукашенко:





«Хотелось бы наконец услышать от председателя горисполкома. Мы что, и дальше будем терпеть этот газпромовский забор в центре Минска? Они же просили: дайте нам кусок земли, мы хотим построить красивое здание. Где это здание?»





Как стало известно « Нашей Ниве », городские власти готовят иск к ответственной компании («Газпром трансгаз Беларусь») по срыву инвестиционного договора. Подсчитывается точная сумма и варианты дальнейших действий.





Что делать с возведенным фундаментом? Один из вариантов — заставить «Газпром Трансгаз» вырезать и вывезти весь бетон, так как существует вероятность, что эта площадка с таким бетонным основанием будет неинтересна другим, следующим инвесторам, сообщили «Нашей Ниве» осведомленные источники.



