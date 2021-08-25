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Наша нива: "Газпрому" могут насчитать большую неустойку за срыв строительства на месте автовокзала "Московский"

И заставить снести фундамент



За семь лет «строительства» фактически закончен только фундамент, итальянский застройщик со скандалом ушел с объекта, «Газпром трансгаз Беларусь» просил Лукашенко продлить сроки строительства. 

Стройка до сих пор стоит без видимой активности, подрядчики уехали. Консервация объекта не сделана, что обещает непростую осень. 

Проблему с долгостроем в мае поднял Лукашенко:

«Хотелось бы наконец услышать от председателя горисполкома. Мы что, и дальше будем терпеть этот газпромовский забор в центре Минска? Они же просили: дайте нам кусок земли, мы хотим построить красивое здание. Где это здание?»

Как стало известно «Нашей Ниве», городские власти готовят иск к ответственной компании («Газпром трансгаз Беларусь») по срыву инвестиционного договора. Подсчитывается точная сумма и варианты дальнейших действий.

Что делать с возведенным фундаментом? Один из вариантов — заставить «Газпром Трансгаз» вырезать и вывезти весь бетон, так как существует вероятность, что эта площадка с таким бетонным основанием будет неинтересна другим, следующим инвесторам, сообщили «Нашей Ниве» осведомленные источники.
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