Все еще в минусе. Бизнес климат и экономические настроения постепенно улучшаются, но недостаточно
Национальный банк предоставил данные очередного мониторинга предприятий реального сектора экономики
Индекс бизнес климата (ИБК) за последние три месяца опять немного подрос, но все еще находится в отрицательных значениях, пишет Ежедневник
Все еще в минусе. Бизнес климат и экономические настроения постепенно улучшаются, но недостаточно
Согласно данным мониторинга Нацбанка, скорректированный на сезонность ИБК постепенно улучшается с начала 2021 года. За последние три месяца он увеличился на 2,9 процентного пункта и составил минус 1,1%. В основном ИБК вырос за счет роста объемов производства на предприятиях промышленности и значительного снижения спроса, отмечает Нацбанк.
В отличие от индекса бизнес климата, сводный индекс экономических настроений (СИЭН), учитывающий специфику функционирования каждого вида деятельности, и в большей степени ориентированный на фактические объемы заказов на внутреннем и внешнем рынках, за последние три месяца фактически не изменился. Он практически сравнялся со значением ИБК, в мае-июле 2021 года составил минус 1%.
По оценкам респондентов, в мае-июле 2021 года существенно улучшилась экономическая конъюнктура. Если три месяца назад благоприятной ее называли 45,8% опрошенных руководителей предприятий, то теперь уже 54,6%. Соответственно с 52,8% до 43,5% снизилось количество тех, кто называет экономическую конъюнктуру неблагоприятной.
Незначительно снизилось и количество респондентов, которые называли положение своего предприятия плохим – с 24,9% тремя месяцами ранее, до 20,1%. Соответственно, удовлетворительным такое положение считают 69,9% против 67,5% три месяца назад.
Как говорилось выше, главными благоприятными факторами для бизнеса стали восстановление спроса и рост объемов промышленного производства. Так, если три месяца назад баланс ответов по спросу находился на отметке минус 18,1%, то теперь поднялся до минус 3,6%. При этом респонденты ожидают, что в последующие три месяца он выйдет в положительные значения.
Наиболее существенно восстановление спроса почувствовали строительные организации, у которых баланс ответов за три месяца поднялся сразу на 27,8% процентного пункта. Правда, несмотря на такой существенный рост, спрос в строительстве по-прежнему находится в отрицательных значениях на позиции минус 9%.
Аналогичная ситуация на предприятиях транспорта, где баланс ответов по спросу увеличился на 27,8 процентных пункта, но все же находится на позиции минус 5,2%.
Только промышленность за последние три месяца сумела выйти из отрицательных значений и зафиксироваться на позиции плюс 2,8%.
Производство также внесло свою положительную лепту улучшение бизнес-климата и рост экономических настроений. Так, по оценкам респондентов, объем производства в мае-июле 2021 года впервые с 2019 года достиг положительного значения и составил 1%, хотя еще три месяца назад находился на отметке минус 16,1%.
Наиболее существенный рост объемов производства отметили предприятия строительной отрасли, где баланс ответов за три месяца вырос аж на 34,5 процентных пункта. Транспорт дал рост на 24,2 процентных пункта, а вот промышленность – всего 5,7 процентных пункта.
Впрочем, несмотря и на незначительное улучшение индекса бизнес-климата и индекса экономических настроений, существенное значение для бизнеса имеют факторы, ограничивающие рост производства. Среди них 45,7% руководителей предприятий назвали недостаток денежных поступлений для финансирования текущей деятельности, 44,9% - неплатежи потребителей, 42,4% - нехватку оборотных средств, 35,7% - недостаточный спрос на продукцию и 34,3% - высокие цены на сырье, материалы, товары.
Соответственно формируются и ожидания руководителей белорусских предприятий. Как отмечает Нацбанк, в августе-октябре 2021 года участники мониторинга ожидают рост объемов производства и спроса, однако число оптимистических ожиданий постепенно снижается. Кроме того, руководители предприятий ожидают увеличение отпускных цен, сокращение числа занятых и рост потребности в кредитовании. В ближайшие три месяца рост потребительских цен ожидают 89,8% респондентов, из них 49,4% считают, что интенсивность роста потребительских цен сохранится на текущем уровне, а 31,2% респондентов полагают, что рост цен ускорится. Кроме того, в августе-октябре 2021 года участники опроса ожидают снижение обменного курса белорусского рубля по отношению к доллару США и замедление его снижения к российскому рублю.
09:47 25/08/2021
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