Индекс бизнес климата (ИБК) за последние три месяца опять немного подрос, но все еще находится в отрицательных значениях, пише т Ежедневник





Все еще в минусе. Бизнес климат и экономические настроения постепенно улучшаются, но недостаточно

Согласно данным мониторинга Нацбанка, скорректированный на сезонность ИБК постепенно улучшается с начала 2021 года. За последние три месяца он увеличился на 2,9 процентного пункта и составил минус 1,1%. В основном ИБК вырос за счет роста объемов производства на предприятиях промышленности и значительного снижения спроса, отмечает Нацбанк.





В отличие от индекса бизнес климата, сводный индекс экономических настроений (СИЭН), учитывающий специфику функционирования каждого вида деятельности, и в большей степени ориентированный на фактические объемы заказов на внутреннем и внешнем рынках, за последние три месяца фактически не изменился. Он практически сравнялся со значением ИБК, в мае-июле 2021 года составил минус 1%.





По оценкам респондентов, в мае-июле 2021 года существенно улучшилась экономическая конъюнктура. Если три месяца назад благоприятной ее называли 45,8% опрошенных руководителей предприятий, то теперь уже 54,6%. Соответственно с 52,8% до 43,5% снизилось количество тех, кто называет экономическую конъюнктуру неблагоприятной.





Незначительно снизилось и количество респондентов, которые называли положение своего предприятия плохим – с 24,9% тремя месяцами ранее, до 20,1%. Соответственно, удовлетворительным такое положение считают 69,9% против 67,5% три месяца назад.





Как говорилось выше, главными благоприятными факторами для бизнеса стали восстановление спроса и рост объемов промышленного производства. Так, если три месяца назад баланс ответов по спросу находился на отметке минус 18,1%, то теперь поднялся до минус 3,6%. При этом респонденты ожидают, что в последующие три месяца он выйдет в положительные значения.





Наиболее существенно восстановление спроса почувствовали строительные организации, у которых баланс ответов за три месяца поднялся сразу на 27,8% процентного пункта. Правда, несмотря на такой существенный рост, спрос в строительстве по-прежнему находится в отрицательных значениях на позиции минус 9%.





Аналогичная ситуация на предприятиях транспорта, где баланс ответов по спросу увеличился на 27,8 процентных пункта, но все же находится на позиции минус 5,2%.





Только промышленность за последние три месяца сумела выйти из отрицательных значений и зафиксироваться на позиции плюс 2,8%.





Производство также внесло свою положительную лепту улучшение бизнес-климата и рост экономических настроений. Так, по оценкам респондентов, объем производства в мае-июле 2021 года впервые с 2019 года достиг положительного значения и составил 1%, хотя еще три месяца назад находился на отметке минус 16,1%.





Наиболее существенный рост объемов производства отметили предприятия строительной отрасли, где баланс ответов за три месяца вырос аж на 34,5 процентных пункта. Транспорт дал рост на 24,2 процентных пункта, а вот промышленность – всего 5,7 процентных пункта.





Впрочем, несмотря и на незначительное улучшение индекса бизнес-климата и индекса экономических настроений, существенное значение для бизнеса имеют факторы, ограничивающие рост производства. Среди них 45,7% руководителей предприятий назвали недостаток денежных поступлений для финансирования текущей деятельности, 44,9% - неплатежи потребителей, 42,4% - нехватку оборотных средств, 35,7% - недостаточный спрос на продукцию и 34,3% - высокие цены на сырье, материалы, товары.





Соответственно формируются и ожидания руководителей белорусских предприятий. Как отмечает Нацбанк, в августе-октябре 2021 года участники мониторинга ожидают рост объемов производства и спроса, однако число оптимистических ожиданий постепенно снижается. Кроме того, руководители предприятий ожидают увеличение отпускных цен, сокращение числа занятых и рост потребности в кредитовании. В ближайшие три месяца рост потребительских цен ожидают 89,8% респондентов, из них 49,4% считают, что интенсивность роста потребительских цен сохранится на текущем уровне, а 31,2% респондентов полагают, что рост цен ускорится. Кроме того, в августе-октябре 2021 года участники опроса ожидают снижение обменного курса белорусского рубля по отношению к доллару США и замедление его снижения к российскому рублю.



