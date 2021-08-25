



«Беларусбанк» ввел лимиты на проведение некоторых операций для участников карт клуба «Бархат» с целью улучшения защиты от мошенников.

Об этом информирует пресс-служба финучреждения.





В «Беларусбанке» уточнили, что, как правило, владельцами карт являются пенсионеры.





«С 26 августа лимит будет действовать в размере 400 белорусских рублей на денежные переводы, оплату телефонной связи, интернет, пополнение карт и другие операции», - отметили в банке.





Там обратили внимание на то, что данное ограничение может быть отменено по звонку клиента – владельца счета в Контакт-центр банка или на основании письменного заявления, оформленного клиентом – владельцем счета в учреждении банка.