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«Беларусбанк» установил лимит по картам для пенсионеров

Объясняют это защитой от мошенников.


«Беларусбанк» ввел лимиты на проведение некоторых операций для участников карт клуба «Бархат» с целью улучшения защиты от мошенников.
Об этом информирует пресс-служба финучреждения.

В «Беларусбанке» уточнили, что, как правило, владельцами карт являются пенсионеры.

«С 26 августа лимит будет действовать в размере 400 белорусских рублей на денежные переводы, оплату телефонной связи, интернет, пополнение карт и другие операции», - отметили в банке.

Там обратили внимание на то, что данное ограничение может быть отменено по звонку клиента – владельца счета в Контакт-центр банка или на основании письменного заявления, оформленного клиентом – владельцем счета в учреждении банка.
Белорусский партизан
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