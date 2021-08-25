

Долги компаний Мазепина перед государством приближаются к 1 трлн российских рублей (более 34 млрд белорусских).





Как сообщалось, в конце 2020 года Дмитрий Мазепин увеличил свою долю в «Уралкалии» — она превысила 80%. «Уралкалий» и «Уралхим» тогда планировали завершить объединение менеджмента и в 2021 году иметь одну управляющую компанию. Сейчас Мазепин фактически сам руководит активами.





Мазепин — уроженец Минска. Карьеру начинал как военный. В 1985-м окончил Минское суворовское военное училище. Служил в том числе в Афганистане. Награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».