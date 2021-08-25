Источник: активы белоруса-олигарха Мазепина могут перейти российскому государству за долги
Российский телеграм-канал «Банкста» сообщает, что у Дмитрия Мазепина серьезные проблемы с выплатой долгов одному из госбанков. Начат аудит активов, которые в залоге. Не исключено, что «Уралхим» и «Уралкалий» отойдут государству за долги.
Долги компаний Мазепина перед государством приближаются к 1 трлн российских рублей (более 34 млрд белорусских).
Как сообщалось, в конце 2020 года Дмитрий Мазепин увеличил свою долю в «Уралкалии» — она превысила 80%. «Уралкалий» и «Уралхим» тогда планировали завершить объединение менеджмента и в 2021 году иметь одну управляющую компанию. Сейчас Мазепин фактически сам руководит активами.
Мазепин — уроженец Минска. Карьеру начинал как военный. В 1985-м окончил Минское суворовское военное училище. Служил в том числе в Афганистане. Награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
09:01 25/08/2021
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