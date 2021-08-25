Опрос: большинству нравится "удаленка" из-за экономии времени
Опрос Hubble (британская компания по аренде офисов) демонстрирует, что многие работники (79%) ценят «удаленку» потому, что не нужно тратить время на дорогу.
Чем дальше офис от места жительства, тем больше сотрудникам нравится удаленная работа. Независимо от того, насколько далеко жилье от офиса, многие работники желали бы хоть два раза в неделю трудиться дома. Персонал, как правило, не против бывать и в коворкинге.
Среди преимуществ удаленной работы респонденты назвали экономию денег и времени, а также большую свободу. 55% опрошенных указали именно на денежную сторону.
Как отмечает Hubble, многие работодатели стали предоставлять сотрудникам возможность трудиться и в офисе, и в локациях поближе к дому. Из-за этого популярные лондонские провайдеры офисов дают возможность комплексной аренды рабочих мест в разных локациях.
08:31 25/08/2021
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