







Чем дальше офис от места жительства, тем больше сотрудникам нравится удаленная работа. Независимо от того, насколько далеко жилье от офиса, многие работники желали бы хоть два раза в неделю трудиться дома. Персонал, как правило, не против бывать и в коворкинге.





Среди преимуществ удаленной работы респонденты назвали экономию денег и времени, а также большую свободу. 55% опрошенных указали именно на денежную сторону.





Как отмечает Hubble, многие работодатели стали предоставлять сотрудникам возможность трудиться и в офисе, и в локациях поближе к дому. Из-за этого популярные лондонские провайдеры офисов дают возможность комплексной аренды рабочих мест в разных локациях.