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Долгострой у Белгосцирка сдадут к концу 2022

Долгострой на пр. Независимости, который находится рядом с Белорусским государственным цирком, планируется достроить до конца 2022 г. Об этом  сообщил первый заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Павел Караневич.

— Недавно проинспектировали эту стройку. Заказчик заверил нас, что объект будет введен в установленные сроки. Работы ведутся в соответствии с графиком, отставаний нет. На объекте, по нашим данным, трудятся порядка 620 строителей, — рассказал П. Караневич.


Напомним, многофункциональный комплекс с гостиницей в 2011 г. начала строить у Белгосцирка компания «Элит Эстейт» — дочернее предприятие «Трайпла» Юрия Чижа. Объект, состоящий из нескольких зданий с офисными помещениями и отелем «Кемпински», предполагалось возвести к 2014 г. Однако эти сроки были сорваны. В 2015-м Глава государства потребовал разобраться с долгостроем и своим указом продлил строительство до 2018 г. Позже стало известно, что финансировать недостроенный комплекс планирует российский «Сбербанк».

В итоге сдать долгострой со штаб-квартирой «БПС-Сбербанка», апартаментами, банями, тренажерами, офисами и даже рестораном должны к концу 2022 года
minsknews.by
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