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«Талибан» запретил вывозить доллары из Афганистана. А также предметы антиквариата

Талибы пообещали конфисковывать доллары и антиквариат при попытке их ввоза или вывоза из страны, а также наказывать нарушителей.

Из Афганистана запретили вывозить доллары и антиквариат. Об этом говорится в обращении движения «Талибан», опубликованном от имени «Исламского эмирата Афганистан» в Twitter.

В заявлении говорится, что вывоз с территории Афганистана американской валюты — строго запрещен. Также запрещена контрабанда валюты и антиквариата в страну.

«Мы объявляем всем гражданам о том, что категорически запрещена контрабанда долларов и предметов старины или вывоз их из страны под любым предлогом наземным и воздушным путем. В связи с этим обращаем внимание на то, что, если указанные вещи будут обнаружены у кого-либо, они будут немедленно конфискованы, а их владельцы наказаны в соответствии с законом», — заявили в «Талибане».

Запрет касается как наземного перемещения, так и воздушного.

Ранее «Талибан» перекрыл дорогу в аэропорт Кабула и заявил, что афганцев туда больше не пропустят.
telegraf.by
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