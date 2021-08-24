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В него вошли 5000 частных компаний, которые продемонстрировали стремительный рост в 2017–2020 годах. Среди самых быстрорастущих компаний оказались три компании с офисами в Минске — PandaDoc, iTechArt Group, Softeq Development и Artezio, пишет dev.by.









Инструмент для управления цифровыми документами PandaDoc занял в рейтинге 1 682 место.





Ранее в интервью ютуб-каналу «Русские норм!» с Елизаветой Осетинской сооснователь PandaDoc Микита Микадо отмечал, то за 8 лет — с момента первого раунда инвестиций до последнего — оценка компании выросла в 60 раз. На Crunchbase компанию оценивают в 100-500 миллионов долларов.





— Сейчас компания растет с темпом 65% в год. В компании работает около 360 человек. В нашем случае рост бизнеса сопряжен с ростом команды. У нас есть команды в Беларуси, Америке, на Филиппинах. Это позволяет обеспечивать клиентскую поддержку 24/7».





Также Микита Микадо рассказал, что у компании больше 22 тысяч платных пользователей. Один клиент приносит около 120 долларов. Клиенты платят каждый месяц на протяжении 5-7 лет. Выручка компании — больше 25 миллионов долларов в год.





Компани в Беларуси сейчас находится в стадии ликвидации. Решение о закрытии офиса PandaDoc собственники приняли еще в феврале. Это связано с прошлогодними событиями.





Фаундеры компании Сергей Борисюк и Микита Микадо летом прошлого года инициировали создание частной инициативы по сбору денег для силовиков, которые решили сменить профессию.





Уже в сентябре в офисе компании прошли обыски. Четвере сотрудника PandaDoc оказались в СИЗО, их обвинили в мошенничестве. Позже троим сотрудникам компании изменили меру пресечения и выпустили из СИЗО. На днях на свободе оказался последний фигурант «дела PandaDoc» менеджер по продукту Виктор Кувшинов.





iTechArt Group в рейтинге оказалась на 2694 позиции. В прошлом году вместе с PandaDoc она попала в топ-500 самых развивающихся компаний Северной Америки.





Softeq Development оказалась в рейтинге на 4040 месте. Компания оказывает широкий спектр услуг в области разработки программного обеспечения, веб-решений, мобильных приложений и игр.





В этом году компания оказалась замешана в запутанную историю с увольнениями сотрудников. В начале марта dev.by получил сообщение о том, что внутри Softeq Development начались увольнения сотрудников по политическим мотивам, плюс список из четырёх имён. Позже пришло уточнение: те якобы пытались организовать забастовку отдела 25 марта. В компании подтвердили факт увольнения, но завили, что к политике это отношения не имеет.





Artezio в обновлённом рейтинге Inc. оказалась на 4721 позиции. Это российская компания специализируется на разработке решений по автоматизации сфере медицинских и финансовых услуг, реализация крупных инфраструктурных проектов с применением блокчейн и искусственного интеллекта. В Беларуси у компании три центра разработки — в Минске, Витебске и Могилеве.











