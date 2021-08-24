



Временные ограничения на ввоз томатов и перцев из Беларуси частично снимут со вторника. Об этом сообщает пресс-служба Российской федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора), пишет Sputnik.





Россия запретила ввоз этих овощей осенью минувшего года из-за обнаружения мозаики пепино (Pepino mosaic virus). Поставки томатов и перцев из Гродненской области были ограничены с 18 сентября, из Брестской – с 30 октября 2020-го.





Россельхознадзор с 24 августа частично снимет запрет в отношении семерых белорусских поставщиков из двух областей – Брестской и Гродненской.





Ознакомиться с перечнем производителей можно на сайте службы.





Решение было принято "по результатам рассмотрения представленных белорусской стороной материалов о проведенных фитосанитарных обследованиях томатов и перцев в местах производства". Запрет снят под гарантии Главной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.