+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Частично снят запрет на поставки в РФ белорусских перцев и томатов

Россельхознадзор ограничил ввоз этих овощей в РФ осенью прошлого года. Причиной запрета стало обнаружение мозаики пепино.


Временные ограничения на ввоз томатов и перцев из Беларуси частично снимут со вторника. Об этом сообщает пресс-служба Российской федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора), пишет Sputnik. 

Россия запретила ввоз этих овощей осенью минувшего года из-за обнаружения мозаики пепино (Pepino mosaic virus). Поставки томатов и перцев из Гродненской области были ограничены с 18 сентября, из Брестской – с 30 октября 2020-го.

Россельхознадзор с 24 августа частично снимет запрет в отношении семерых белорусских поставщиков из двух областей – Брестской и Гродненской. 

Ознакомиться с перечнем производителей можно на сайте службы.

Решение было принято "по результатам рассмотрения представленных белорусской стороной материалов о проведенных фитосанитарных обследованиях томатов и перцев в местах производства". Запрет снят под гарантии Главной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]