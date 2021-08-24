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Белорусский блогер Владислав Бумага планирует запустить собственный бренд еды

В начале следующего года продукция может появиться на прилавках.

Фото: swyper.ru

Популярный видеоблогер, владелец бренда А4 Владислав Бумага запускает бизнес по продаже готовых завтраков, кукурузных палочек и лимонада. По его мнению, пишет blizko.by, продукция будет пользоваться спросом среди его аудитории. 

Для развития проекта создано ООО «Бумажная бумага», в котором блогеру принадлежит 45%, остальные 55% в равных долях распределены между бизнес-партнерами — бывшим вице-президентом по маркетингу в «Данон Россия» Виталиусом Паулюсом и бывшим топ-менеджером розничных сетей «Дикси» и «Пятерочка» Алексеем Клочковым. Об этом известно ВЕДОМОСТИ. 

В начале следующего года продукция должна появиться на прилавках магазинов. Планируется, что товары будут находится в среднем ценовом диапазоне. 

Инвестиции в запуск проекта без учета продвижения партнеры в среднем оценивают в 10−15 млн руб. на каждую категорию, затраты на продвижение не раскрываются. Партнеры также рассчитывают, что в значительной степени бренд будет рекламироваться на платформах самого блогера.

 



 
Источник: Мария Квятковская
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