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Популярный видеоблогер, владелец бренда А4 Владислав Бумага запускает бизнес по продаже готовых завтраков, кукурузных палочек и лимонада. По его мнению, пишет blizko.by, продукция будет пользоваться спросом среди его аудитории.





Для развития проекта создано ООО «Бумажная бумага», в котором блогеру принадлежит 45%, остальные 55% в равных долях распределены между бизнес-партнерами — бывшим вице-президентом по маркетингу в «Данон Россия» Виталиусом Паулюсом и бывшим топ-менеджером розничных сетей «Дикси» и «Пятерочка» Алексеем Клочковым. Об этом известно ВЕДОМОСТИ.





В начале следующего года продукция должна появиться на прилавках магазинов. Планируется, что товары будут находится в среднем ценовом диапазоне.





Инвестиции в запуск проекта без учета продвижения партнеры в среднем оценивают в 10−15 млн руб. на каждую категорию, затраты на продвижение не раскрываются. Партнеры также рассчитывают, что в значительной степени бренд будет рекламироваться на платформах самого блогера.



















