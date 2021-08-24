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Google и МАРТ снова встретятся в суде

Придет ли в суд Яндекс и будет ли проситься в судебный процесс о доминирующем положении Google на белорусском рынке, информации нет.


Экономический суд Минска 25 августа начнет рассмотрение жалобы корпорации Google на решение МАРТ о доминирующем положении на белорусском рынке, завтра пройдет подготовительное судебное заседание, сообщили в суде.

На минувшей неделе представители Google и министерства антимонопольного регулирования и торговли уже встречались в Верховном суде, куда поступила жалоба американской компании на решение белорусского ведомства. Там же прошло подготовительное заседание, и Верховный суд приостановил рассмотрение этого дела до того, как оно будет рассмотрено в Экономическом суде.

"Подготовительное заседание по жалобе Google к МАРТ пройдет 2 август в 11:30", - сообщили Sputnik во вторник в Экономическом суде Минска.

Придет ли в суд Яндекс и будет ли проситься в судебный процесс о доминирующем положении Google на белорусском рынке, информации нет. Ведь именно Яндекс в 2019 году обратилось в МАРТ, после чего и было принято положение, которое теперь оспаривает Google.

На минувшей неделе в Верховный суд пришли представители Яндекс и заявили ходатайство и том, чтобы суд допустил их к участию в процессе. Но суд не удовлетворил ходатайство Яндекс. Более того экономическая коллегия Верховного суда приостановила судебное разбирательство по жалобе Google до рассмотрения ее Экономическим судом Минска.

Напомним, что в июле МАРТ заявлял о том, что установлен факт нарушения американcкой компанией Google антимонопольного законодательства на рынке магазинов приложений, предустановленных на мобильные устройства под управлением ОС Android.
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