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В Сухарево, Малиновке и на Юго-Западе возможен неприятный запах: минская ТЭЦ-4 начала сжигать мазут

О плановых работах сообщили в «Минскэнерго».

 Фото: Facebook РУП Минскэенерго

По информации, размещенной на странице предприятия в Facebook cо вчерашнего дня  «Минская ТЭЦ-4» РУП  переведен на сжигание мазута.
 
Такое решение принято в связи с подготовкой к осенне-зимнему периоду и необходимостью проверки оборудования. Энергетики сообщают, что эти  работы позволят обеспечить бесперебойное снабжение населения и промышленных потребителей тепловой и электрической энергией в отопительный период.
 
В филиале подчеркивают, пишет blizko.by, что контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов осуществляется аккредитованной лабораторией филиала, а также в автоматическом режиме системой контроля выбросов, установленной на дымовой трубе № 2. 
 
Напомним, ТЭЦ-4 уже испытывала котлоагрегат на мазуте в феврале-марте этого года. Также она использовала этот вид топлива в январе 2020 года, тогда жители Юго-Запада, Сухарево и Малиновки жаловались на неприятный запах.
 
 



 
Источник: Анна Карелина
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