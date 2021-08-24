Фото: Facebook РУП Минскэенерго





По информации, размещенной на странице предприятия в Facebook cо вчерашнего дня «Минская ТЭЦ-4» РУП переведен на сжигание мазута.

Такое решение принято в связи с подготовкой к осенне-зимнему периоду и необходимостью проверки оборудования. Энергетики сообщают, что эти работы позволят обеспечить бесперебойное снабжение населения и промышленных потребителей тепловой и электрической энергией в отопительный период.

В филиале подчеркивают, пишет blizko.by, что контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов осуществляется аккредитованной лабораторией филиала, а также в автоматическом режиме системой контроля выбросов, установленной на дымовой трубе № 2.

Напомним, ТЭЦ-4 уже испытывала котлоагрегат на мазуте в феврале-марте этого года. Также она использовала этот вид топлива в январе 2020 года, тогда жители Юго-Запада, Сухарево и Малиновки жаловались на неприятный запах.



















