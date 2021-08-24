



Об этом заявила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.





Она отметила, пишет АФН, что для работающего в Беларуси бизнеса не новость, что это государство-автократия, поэтому компании взяли на себя риск работать в такой стране.





"Это риск, который был принят. Естественно, что риск проявляется с одной или с другой стороны", - заявила радиостанции LRT radijas Армонайте.





Некоторым компаниям, у которых тесные связи с Беларусью, не хватает оборотных средств, поэтому государство ищет финансовые инструменты для помощи.





"Однако скажу прямо - ни о каких субсидиях не может быть и речи. Мы понимаем, что возникли трудности, надеемся, что это временно, но, если делаешь бизнес с Беларусью, ты знаешь, где ты его делаешь", - подчеркнула она.





Министр отметила, что Литве важно диверсифицировать рынки, чтобы меньше зависеть от одного поставщика сырья или одного рынка сбыта.





Банк Литвы (Центробанк) на прошлой неделе заявил, что прекращение торговли с Беларусью и континентальным Китаем окажет на экономику Литвы сравнительно незначительное воздействие.



