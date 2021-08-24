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Санкции в действии: Flo консультируется по поводу офиса в Dana Center

У европейских поставщиков вопросы к арендаторам подсанкционного Dana Holdings. А что с офисом Flo в Dana Center?

По данным «Нашай Нiвы», арендаторам Dana Mall (там размещены магазины многих западных брендов) стали приходить письма от европейских поставщиков. Арендаторов просят объяснить природу отношений с подсанкционными компаниями сербских бизнесменов Каричей.

По соседству с Dana Mall офис в бизнес-центре Dana Center снимает Flo. dev.by поинтересовался у ИТ-компании, поступали ли ей аналогичные запросы от иностранных партнёров и планирует ли она менять офис либо отказываться от офиса вовсе. 

— На данный момент вопросов от партнёров мы не получали, — сказали dev.by во Flo. — В настоящий момент мы оцениваем ситуацию с внешними консультантами на предмет необходимых действий. По результатам такой оценки мы будем принимать соответствующее решение.

Dana Holdings — белорусская группа строительных компаний, основными владельцами которой считаются сербские бизнесмены, братья Боголюб и Драгомир Каричи. Компания реализует ряд крупных девелоперских проектов в Минске.

В декабре 2020 года Совет Европейского Союза наложил санкции на Dana Holdings за поддержку тесных отношений с Александром Лукашенко. 

Вскоре после этого одна из компаний холдинга, Dana Astra, в предновогоднем рекламном материале объявила о том, что входящие в холдинг застройщики «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» завершают свою деятельность в Беларуси по строительству и привлечению инвестиций. 

Уход застройщиков объяснялся завершением строительства жилого комплекса «Маяк Минска» и скорой сдачей ЖК «Парк Челюскинцев». В то же время Dana Astra продолжает застройку квартала «Минск-Мир».
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