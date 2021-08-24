В развитых странах Запада малый бизнес выступает основой экономической системы. На малых предприятиях занято множество людей, они платят много налогов и образуют средний класс в обществе. Правительства предпринимают все возможные меры, чтобы численность таких бизнесов не падала. Ведь это и обеспечение занятости (часто на всю семью), и первая ступенька к развитию в средний и крупный бизнес.





Количество малых бизнесов удобно отслеживать по тому, как они платят в казну. Понятно, что если предприятие имеет прочерк в графе налогов, то и деятельности оно скорее всего не ведет, а только числится в реестрах. По данным налоговиков, в 2021 году по стране идет сокращение численности малых организаций. С 1 января по 1 августа их количество снизилось на 3,3% — до 98,9 тыс. субъектов. В пересчете на абсолютные величины численность бизнесов упала на 3,3 тыс.





Аналогичный тренд проявлялся и в прошлые годы. Например, за 7 месяцев 2020-го количество малых бизнесов упало со 104,5 до 103,4 тыс. За сопоставимый период в 2019 году количество малых компаний снизилось со 104,8 до 104,5 тыс., в 2018-м — со 110,1 до 105,8 тыс., в 2017-м — со 110 до 109,5 тыс., в 2016-м — со 111,1 до 109,4 тыс., в 2015-м — со 114,7 до 113,4 тыс.





Последний год, когда поступательно росла численность малых бизнесов, — это 2014-й. Тогда за 7 месяцев количество малых компаний увеличилось со 108,6 до 112,9 тыс.





Таким образом, численность активных малых предприятий в Беларуси сокращается уже седьмой год подряд. Если сравнивать отчетные отметки н 1 августа, то с карты страны исчезло около 14,5 тыс. малых компаний. Характерно, что массового перехода из малого бизнеса в средний не произошло. Если на 1 августа 2015 года в стране была 2451 средняя компания, то к 1 августа 2021-го их осталось 2155. К средним бизнесам в РБ относят компании с численностью персонала от 101 до 250 человек. Малые компании в Беларуси делят на микроорганизации с персоналом от 1 до 15 человек и малые организации с персоналом от 16 до 100 человек.





В 2021 году падение численности бизнесов отмечается в обеих группах. За 7 месяцев количество компаний с персоналом 16–100 человек упало с 11282 до 10951, а компаний с персоналом 1–15 человек — с 90949 до 87950. Уменьшилась и роль малого бизнеса в наполнении казны. Если за 7 месяцев 2020-го малые компании дали 27,4% от поступлений, подконтрольных налоговикам, то за аналогичный период в 2021-м — только 25,5%.







