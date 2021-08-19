Белорусские банки руководствуясь Инструкцией Нацбанка "...о предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.." (утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 818) имеют достаточное количество критериев, согласно которым операцию клиента можно отнести к подозрительным и подлежащим особому контролю, пишет Инфобанк





Вот кстати все пункты из этой инструкции, целых 50 штук:





"...67. Критериями выявления и признаками подозрительных финансовых операций являются следующие:





67.1. перечисление (получение) клиентом банка денежных средств в сумме, превышающей 2000 базовых величин, если участник финансовой операции зарегистрирован или имеет место нахождения в оффшорной зоне;





67.2. перечисление (получение) клиентом банка денежных средств в сумме, превышающей 2000 базовых величин, на счет (со счета), открытый(ого) в оффшорной зоне;





67.3. необоснованное увеличение оборотов денежных средств по текущему (расчетному) банковскому счету клиента (организации или индивидуального предпринимателя) более чем в 3 раза по сравнению со среднемесячными оборотами по счету (оборотами за предыдущий месяц);





67.4. представление клиентом вызывающей подозрение информации, которую невозможно проверить или проверка которой является слишком дорогостоящей; невозможность осуществить связь с клиентом по указанным им адресам и телефонам;





67.5. немотивированный отказ или неоправданные задержки в представлении клиентом сведений о финансовой операции, запрашиваемых банком, либо чрезмерная обеспокоенность клиента вопросами конфиденциальности;





67.6. представление клиентом документов (их копий), вызывающих сомнение в их подлинности (достоверности);





67.7. осуществление клиентом (организацией или индивидуальным предпринимателем) финансовой операции на значительную для него сумму с использованием текущего (расчетного) банковского счета, финансовые операции по которому в течение более 6 месяцев были незначительными либо не проводились;





67.8. невозможность установления контрагентов клиента либо несоответствие представленных клиентом сведений о стороне по сделке имеющейся у банка информации;





67.9. несоответствие финансовой операции характеру деятельности клиента;





67.10. необоснованное дробление суммы финансовой операции, направленное на возможное уклонение клиента от проведения идентификации или регистрации в специальном формуляре, кроме финансовых операций по размещению (снятию) физическими лицами денежных средств на счета (со счетов) и (или) во вклады (депозиты) (с вкладов (депозитов);





67.11. осуществление клиентом финансовых операций в размере, близком по значению или превышающем 2000 базовых величин, по переводу за границу денежных средств для осуществления операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, а также финансовых операций, связанных с куплей-продажей ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней за наличные денежные средства, если информация, имеющаяся у банка в отношении данного клиента, не позволяет определить источник происхождения денежных средств физического лица или если это не обусловлено характером деятельности организации, индивидуального предпринимателя;





67.12. систематическое осуществление организацией с использованием текущего (расчетного) банковского счета финансовых операций по перечислению денежных средств на свой банковский счет в другом банке с их последующим зачислением (возвратом) на текущий (расчетный) банковский счет в близких по значению суммах;

67.13. прием для направления на инкассо наличной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте, имеющих подозрительные загрязнения;





67.14. отсутствие явного экономического смысла финансовой операции;





67.15. наличие нестандартных или необычно сложных инструкций по порядку проведения расчетов, отличающихся от обычной практики, используемой клиентом, или от обычной рыночной практики;





67.16. необоснованная поспешность в проведении финансовой операции, на которой настаивает клиент;





67.17. внесение клиентом в ранее согласованную схему проведения финансовой операции непосредственно перед началом ее реализации значительных изменений, касающихся направления движения денежных средств или иного имущества;





67.18. систематическое изменение клиентом порядка исполнения договорных обязательств;





67.19. существенное (более чем в 3 раза) увеличение доли наличных денежных средств, поступающих на счет клиента, если обычными для его основной деятельности являются расчеты в безналичной форме;





67.20. досрочное (как правило, в течение 6 месяцев после получения) погашение на сумму более 2000 базовых величин кредита, полученного физическим лицом, если имеющаяся у банка в отношении этого клиента информация не позволяет определить источник финансирования кредитной задолженности;





67.21. предоставление (получение) клиентом беспроцентного займа, займа, кредита участнику (от участника) финансовой операции на условиях, предусматривающих получение (уплату) процентов и (или) иных вознаграждений (платежей) в размере, существенно отличающемся от обычной рыночной практики, если у банка отсутствует информация о взаимосвязи и сотрудничестве участников финансовых операций;





67.22. разовое или неоднократное в течение анализируемого периода внесение физическим лицом наличных денежных средств, в том числе за счет проданной иностранной валюты, на общую сумму, равную или превышающую 2000 базовых величин, связанных с приобретением имущества, за исключением недвижимого имущества, подлежащего государственной регистрации, если информация, имеющаяся у банка в отношении данного клиента, не позволяет определить источник происхождения денежных средств;





67.23. международный банковский перевод в рамках внешнеторгового договора организацией или индивидуальным предпринимателем денежных средств на сумму более 2000 базовых величин на счет контрагента-нерезидента, открытый в стране, отличной от страны его регистрации. Данный признак не применяется, когда нерезидент и банк, в который поступают денежные средства, являются резидентами стран, входящих в Европейский союз и (или) Европейскую ассоциацию свободной торговли;





67.24. осуществление индивидуальным предпринимателем финансовой(ых) операции(ий) на общую сумму, равную или превышающую 2000 базовых величин за анализируемый период, по снятию наличных денежных средств, перечислению денежных средств на счета физических лиц, в том числе доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой, если суммы финансовой(ых) операции(ий) не соответствуют характеру деятельности клиента;





67.25. снятие со счета организации наличных денежных средств в размере, превышающем 1000 базовых величин, в течение небольшого периода времени после их внесения на счет в качестве займов, кредитов, вкладов в уставный фонд;





67.26. существенное отличие основных условий внешнеторгового договора или порядка его исполнения от общепринятой внешнеторговой практики совершения таких сделок и (или) международных правил, применяемых к аналогичным сделкам;





67.27. осуществление организацией в течение трех месяцев со дня открытия текущего (расчетного) банковского счета финансовых операций на сумму более 5000 базовых величин за один банковский день или более 20 000 базовых величин за один месяц. Этот признак используется для организаций с зафиксированным в уставе (учредительном договоре) уставным фондом в размере менее 100 базовых величин, с момента регистрации которых до даты открытия текущего (расчетного) банковского счета в банке прошло менее шести месяцев. Данный признак не применяется в отношении операций по получению организацией банковского кредита;





67.28. систематическое осуществление клиентом финансовых операций без явного экономического смысла, связанных с поступлением денежных средств от нескольких контрагентов и сопровождающихся последующим перечислением, в том числе с покупкой или конверсией (обменом) иностранной валюты, этих денежных средств в полном или подавляющем (более 80 процентов) объеме;





67.29. систематическое получение физическим лицом банковских, денежных переводов от одного или нескольких физических лиц из одного региона иностранного государства на общую сумму, превышающую 500 базовых величин;





67.30. разовое или неоднократное в течение анализируемого периода перечисление (получение) клиентом банка денежных средств в размере, превышающем 2000 базовых величин, в рамках договоров, предусматривающих оказание маркетинговых, консалтинговых, бухгалтерских, консультационных, управленческих или исследовательских услуг;





67.31. международный перевод денежных средств на сумму более 5000 базовых величин в пользу нерезидента, не являющегося первоначальной стороной по внешнеторговому договору, без документального подтверждения факта вступления этого нерезидента в обязательство путем заключения соответствующего договора уступки требования, перевода долга или иного аналогичного соглашения;





67.32. международный перевод денежных средств на сумму свыше 5000 базовых величин в рамках договора займа в случаях, когда фактическим плательщиком (получателем) денежных средств выступает нерезидент, не являющийся стороной по договору займа, либо если платежи осуществляются со счета (на счет) нерезидента, открытого(ый) в стране, отличной от страны его регистрации. Данный признак не применяется при осуществлении межбанковских операций, а также в случаях, когда нерезидент и банк, в который (из которого) поступают денежные средства, являются резидентами стран, входящих в Европейский союз и (или) Европейскую ассоциацию свободной торговли;





67.33. осуществление клиентом, в том числе нерезидентом, осуществляющим деятельность без постановки на учет в налоговом органе Республики Беларусь, нескольких финансовых операций, каждая из которых в отдельности не является подозрительной, но по совокупности признаков такие финансовые операции вызывают подозрения, что они осуществляются в целях уклонения от уплаты налогов, сборов (пошлин), занижения тарифных платежей за счет недостоверного декларирования ввозимых товаров, легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности либо финансирования распространения оружия массового поражения;





67.34. необычность в поведении клиента при заключении договора на осуществление финансовых операций в письменной форме, в том числе при открытии счета, или осуществлении финансовой операции от своего имени и в своих интересах, дающая основания полагать, что он действует в интересах третьего лица (нервозность, неуверенность, агрессия, присутствие лиц, руководящих действиями клиента, либо обращение клиента по телефону к другим лицам за советом по незначительному поводу), либо наличие у банка оснований полагать, что намерения клиента открыть счет, электронный кошелек могут быть связаны с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности, распространением или финансированием распространения оружия массового поражения;





67.35. осуществление финансовых операций в размере, близком по значению или превышающем 2000 базовых величин, по пополнению банковского счета физического лица, индивидуального предпринимателя, организации наличными денежными средствами, снятие с банковского счета организации, физического лица наличных денежных средств, если информация, имеющаяся у банка в отношении данного клиента, не позволяет определить источник происхождения денежных средств физического лица или если это не обусловлено характером деятельности организации, индивидуального предпринимателя;





67.36. разовое или неоднократное в течение анализируемого периода осуществление клиентом финансовых операций на общую сумму, равную или превышающую 1000 базовых величин, связанных с приобретением, использованием или погашением электронных денег, если информация, имеющаяся у банка в отношении данного клиента, не позволяет определить источник происхождения денежных средств;





67.37. осуществление финансовых операций в размере, близком по значению или превышающем 2000 базовых величин, по покупке-продаже, конверсии (обмену) наличной иностранной валюты, если информация, имеющаяся у банка в отношении данного клиента, не позволяет определить источник происхождения денежных средств;





67.38. систематическое осуществление клиентом финансовых операций по счетам, доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой, каждая из которых в отдельности не является подозрительной, но по совокупности такие финансовые операции вызывают подозрения, что они осуществляются в целях получения экономически необоснованных доходов либо занижения процентных расходов клиента и обусловлены отдельными свойствами продукта и (или) особенностями законодательства, либо намерение клиента получить неоправданно значительное количество банковских платежных карточек, включая виртуальные, частая необоснованная их замена;





67.39. осуществление клиентом банка финансовой операции по переводу денежных средств, если у банка имеется информация о причастности банка, в том числе банка-нерезидента, в котором открыт счет получателя денежных средств, либо получателя денежных средств к незаконным финансовым операциям или применении к ним санкций за совершение таких операций;





67.40. осуществление организацией или индивидуальным предпринимателем финансовых операций по текущему (расчетному) банковскому счету с использованием систем дистанционного банковского обслуживания при возникновении подозрения, что такими системами пользуется третье лицо, а не сам клиент (представитель клиента);





67.41. неоднократное в анализируемом периоде пополнение третьими лицами электронных кошельков физических лиц;





67.42. осуществление клиентом финансовой(ых) операции(ий), если у банка возникают подозрения, что они осуществляются в целях финансирования террористической деятельности, на основании критериев, определяемых Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля в рекомендациях для лиц, осуществляющих финансовые операции, по выявлению финансовых операций, связанных с финансированием террористической деятельности;





67.43. осуществление организацией финансовой(ых) операции(ий) на общую сумму, равную или превышающую 2000 базовых величин за анализируемый период, по снятию в наличной форме либо перечислению на счета физических лиц дивидендов либо выплат, связанных с безвозмездным отчуждением (изъятием) средств организации, при условии, что общая сумма таких финансовых операций составляет значительную часть оборотов

по дебету счета организации в анализируемом периоде;





67.44. осуществление значительного количества финансовых операций по банковскому счету физического лица на общую сумму, равную или превышающую 2000 базовых величин за анализируемый период, без соответствующей государственной регистрации клиента в качестве субъекта предпринимательской деятельности либо в благотворительных целях, не подтвержденных документально;





67.45. осуществление клиентом финансовых операций, если у банка возникают подозрения, что они могут быть связаны с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, в том числе на основании критериев, определяемых международными организациями;





67.46. осуществление клиентом-нерезидентом финансовой(ых) операции(ий) без явного экономического смысла на общую сумму, равную или превышающую 2000 базовых величин за анализируемый период, связанных с проведением транзитных операций, когда денежные средства зачисляются на банковский счет из-за границы и перечисляются в полном или подавляющем объеме за границу;





67.47. осуществление клиентом финансовой операции в размере, близком по значению или превышающем 2000 базовых величин, связанной с приобретением или отчуждением цифровых знаков (токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги у нерезидентов без участия резидента Парка высоких технологий. Выявление таких операций, осуществляемых при использовании банковских платежных карточек посредством систем дистанционного банковского обслуживания, глобальной компьютерной сети Интернет и мобильной связи, осуществляется на стадии последующего контроля;





67.48. разовое или неоднократное в течение анализируемого периода снятие при использовании банковской платежной карточки, эмитированной банком-нерезидентом, в банкомате на территории Республики Беларусь наличных денежных средств в сумме, равной или превышающей 500 базовых величин;





67.49. разовое или неоднократное в течение анализируемого периода получение физическим лицом денежных средств в сумме, равной или превышающей 500 базовых величин, связанных с перечислением из-за границы доходов и (или) иных денежных средств по бестоварным сделкам (услуги, займы, дивиденды, выигрыши), а также имеющих признаки иностранной безвозмездной помощи, использование которой осуществляется без регистрации в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь, если информация, имеющаяся у банка в отношении данного физического лица, не позволяет определить источник происхождения денежных средств;





67.50. осуществление финансовой операции, не соответствующей ни одному из критериев выявления и признаков подозрительных финансовых операций, определенных подпунктами 67.1–67.49 настоящего пункта и (или) правилами внутреннего контроля банка, в отношении которой у банка возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения..."





Вы же понимаете, что при наличии стольких пунктов, а особенно последнего, в котором сказано, что даже если не попадает ни под какие признаки, но есть подозрение то уже - на контроль. Банкам можно практически всех клиентов ставить на особый контроль.





Но так как банки все же коммерческие организации, а не фискальные или карающие, и все же не заинтересованы в том, чтобы больше "посадить" клиентов.





Белорусские банки заинтересованы в том, чтобы клиентов было как можно больше, и они исправно оплачивали услуги банка.





Поэтому белорусские банки пока не усердствуют в поиске "террористов" и других лиц занимающихся "легализацией доходов полученных преступным путем".





Но иногда задают вопросы и Нацбанку. В том числе по поводу вышеприведенной инструкции.

Вот недавно был задан вопрос по поводу пункта 67.46 вышеуказанной инструкции: "67.46. осуществление клиентом-нерезидентом финансовой(ых) операции(ий) без явного экономического смысла на общую сумму, равную или превышающую 2000 базовых величин за анализируемый период, связанных с проведением транзитных операций, когда денежные средства зачисляются на банковский счет из-за границы и перечисляются в полном или подавляющем объеме за границу;..."





Белорусские банки решили уточнить по поводу "экономического смысла" и написали запрос в Национальный банк Республики Беларусь.





Нацбанк дал следующий ответ, (19.08.2021 № 21-16/62) приводим выдержки из него: " ... осуществление клиентом-нерезидентом финансовых операций без явного экономического смысла на общую сумму, равную или превышающую 2000 базовых величин за анализируемый период, связанных с проведением транзитных операций через банк, когда денежные средства зачисляются на банковский счет из-за границы и перечисляются в полном или подавляющем объеме за границу.





При оценке риска профиля клиента-нерезидента, характера его деятельности и осуществляемых финансовых операций необходимо изучить подтверждающие документы и сведения, представленные клиентом и полученные банком из иных источников информации.





В ходе анализа представленных документов и сведений особое внимание следует уделить изучению следующих вопросов:





основные виды деятельности клиента,

его положение на рынке,

источники происхождения денежных средств





Например, анализ представленных документов свидетельствует о ведении клиентом определенного вида хозяйственной и (или) финансовой деятельности и подтверждает источники происхождения его денежных средств;





экономическая целесообразность для клиента в открытии счета и осуществлении расчетных операций в банке (стоимость услуг, получение процентного дохода и т.п.);





экономическая целесообразность для банка в обслуживании нерезидентов с учетом сроков нахождения денежных средств на счетах в банке, обоснованной необходимости привлечения ресурсов, получаемых доходов и т.п





На основе анализа приведенных критериев и иных, установленных банком, профилю клиента и его операциям присваивается низкая, средняя либо высокая степень риска и определяется наличие либо отсутствие экономического смысла в осуществляемых клиентом финансовых операциях, что в дальнейшем служит основанием для принятия ответственным должностным лицом решения о признании финансовых операций подозрительными либо неподозрительными.."





То есть говоря по-простому Нацбанк посоветовал узнать больше о клиенте и его деятельности, а потом уже делать выводы о подозрительности или не подозрительности его финансовых операций.