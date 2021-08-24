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Обещанного годами ждут: названы новые сроки сдачи "Некемпински"

Долгострой у Белгосцирка на проспекте Независимости в Минске планируют сдать к концу 2022 года.

В нем должна разместиться штаб-квартира «БПС-Сбербанка», апартаменты, офисы, ресторан и другие заведения.

«Недавно проинспектировали эту стройку. Заказчик заверил нас, что объект будет введен в установленные сроки. Работы ведутся в соответствии с графиком, отставаний нет. На объекте, по нашим данным, трудятся порядка 620 строителей», — сообщил «Минск-Новости» первый заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Павел Караневич

Напомним, многофункциональный комплекс с гостиницей в 2011 г. начала строить у Белгосцирка компания «Элит Эстейт» — дочернее предприятие «Трайпла» Юрия Чижа. 

Объект, состоящий из нескольких зданий с офисными помещениями и отелем «Кемпински», предполагалось возвести к чемпионату мира по хоккею 2014 года. 

Позднее сроки ввода в эксплуатацию здания несколько раз менялись, как и его собственник.

Позже стало известно, что финансировать недостроенный комплекс будет российский «Сбербанк».

В итоге сдать долгострой со штаб-квартирой «БПС-Сбербанка», апартаментами, банями, тренажерами, офисами и рестораном должны к концу 2022 года.
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