Обещанного годами ждут: названы новые сроки сдачи "Некемпински"
Долгострой у Белгосцирка на проспекте Независимости в Минске планируют сдать к концу 2022 года.
В нем должна разместиться штаб-квартира «БПС-Сбербанка», апартаменты, офисы, ресторан и другие заведения.
«Недавно проинспектировали эту стройку. Заказчик заверил нас, что объект будет введен в установленные сроки. Работы ведутся в соответствии с графиком, отставаний нет. На объекте, по нашим данным, трудятся порядка 620 строителей», — сообщил «Минск-Новости» первый заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Павел Караневич
Напомним, многофункциональный комплекс с гостиницей в 2011 г. начала строить у Белгосцирка компания «Элит Эстейт» — дочернее предприятие «Трайпла» Юрия Чижа.
Объект, состоящий из нескольких зданий с офисными помещениями и отелем «Кемпински», предполагалось возвести к чемпионату мира по хоккею 2014 года.
Позднее сроки ввода в эксплуатацию здания несколько раз менялись, как и его собственник.
Позже стало известно, что финансировать недостроенный комплекс будет российский «Сбербанк».
В итоге сдать долгострой со штаб-квартирой «БПС-Сбербанка», апартаментами, банями, тренажерами, офисами и рестораном должны к концу 2022 года.
11:21 24/08/2021
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