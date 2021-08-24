



Маск рассказал, что за последние три недели к проекту присоединились 10 тыс. новых пользователей. На конец июля звучала информация о 90 тыс. подписчиков.





Бета-версия сервиса Starlink была запущена в конце прошлого года. Пользователям предложили доступ к интернету за $99 в месяц плюс авансовые расходы на доставку и установку оборудования, среди которого предусмотрена и спутниковая антенна, пишет CNBC.





Компания также заявляла о своих планах расширить «космический» сервис для движущегося транспорта — например, для самолетов.





SpaceX рассчитывает сформировать орбитальную группировку примерно из 30 тыс. спутников, которые и будут отвечать за раздачу интернета. Пока же на орбите лишь 1740 из них.



