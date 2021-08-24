+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

StarLink Илона Маска уже работает в 14 странах

Компания SpaceX успела отгрузить 100 тыс. терминалов для приема интернета через сервис Starlink. Такую цифру указал ее основатель Илон Маск в переписке в Twitter. Миллиардер также сообщил, что его амбициозный проект по раздаче «космического» интернета Starlink уже работает в 14 странах. По его словам, другие государства рассматривают заявки на получение лицензий.


Маск рассказал, что за последние три недели к проекту присоединились 10 тыс. новых пользователей. На конец июля звучала информация о 90 тыс. подписчиков.

Бета-версия сервиса Starlink была запущена в конце прошлого года. Пользователям предложили доступ к интернету за $99 в месяц плюс авансовые расходы на доставку и установку оборудования, среди которого предусмотрена и спутниковая антенна, пишет CNBC.

Компания также заявляла о своих планах расширить «космический» сервис для движущегося транспорта — например, для самолетов.

SpaceX рассчитывает сформировать орбитальную группировку примерно из 30 тыс. спутников, которые и будут отвечать за раздачу интернета. Пока же на орбите лишь 1740 из них.
OL
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]