StarLink Илона Маска уже работает в 14 странах
Компания SpaceX успела отгрузить 100 тыс. терминалов для приема интернета через сервис Starlink. Такую цифру указал ее основатель Илон Маск в переписке в Twitter. Миллиардер также сообщил, что его амбициозный проект по раздаче «космического» интернета Starlink уже работает в 14 странах. По его словам, другие государства рассматривают заявки на получение лицензий.
Маск рассказал, что за последние три недели к проекту присоединились 10 тыс. новых пользователей. На конец июля звучала информация о 90 тыс. подписчиков.
Бета-версия сервиса Starlink была запущена в конце прошлого года. Пользователям предложили доступ к интернету за $99 в месяц плюс авансовые расходы на доставку и установку оборудования, среди которого предусмотрена и спутниковая антенна, пишет CNBC.
Компания также заявляла о своих планах расширить «космический» сервис для движущегося транспорта — например, для самолетов.
SpaceX рассчитывает сформировать орбитальную группировку примерно из 30 тыс. спутников, которые и будут отвечать за раздачу интернета. Пока же на орбите лишь 1740 из них.
09:17 24/08/2021
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