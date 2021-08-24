







Устройства дадут возможность обналичивать криптовалюты в доллары, написал на своей странице в Twitter президент Сальвадора Найиб Букеле.





В таких банкоматах перевести в доллары можно биткоины, которые хранятся в цифровых кошельках в специальном приложении Chivo. Как только пользователь регистрируется в нем, он получает на счет $30 в биткоинах.





Кроме того, в стране намерены открыть и 50 специальных отделений, где можно будет снимать и вносить деньги, необходимые для транзакций с биткоинами.





Букеле подчеркивает, что эти операции будут проводиться без комиссии. В итоге жители Сальвадора сэкономят около $400 млн в год за получение денежных переводов из-за границы. По подсчетам Всемирного банка, подобные переводы составляют примерно пятую часть ВВП страны.





По данным Bloomberg, правительство Сальвадора выделило $150 млн для поддержки конвертации биткоина в доллар. Принимать оплату в криптовалюте планируют в том числе и от туристов.





О признании биткоина законным платежным средством Сальвадор заявил 9 июня, став первой страной, которая приняла такое решение. Официальная валюта в стране сейчас — доллар США.



