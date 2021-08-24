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Сальвадор устанавливает биткоин-банкоматы и официально переходит на криптовалюту

В начале лета Сальвадор заявил, что станет первой страной, которая сделает криптовалюту законным платежным средством. С 7 сентября закон о признании биткоина вступит в силу, и к этому моменту в стране решили установить 200 биткоин-банкоматов.



Устройства дадут возможность обналичивать криптовалюты в доллары, написал на своей странице в Twitter президент Сальвадора Найиб Букеле.

В таких банкоматах перевести в доллары можно биткоины, которые хранятся в цифровых кошельках в специальном приложении Chivo. Как только пользователь регистрируется в нем, он получает на счет $30 в биткоинах. 

Кроме того, в стране намерены открыть и 50 специальных отделений, где можно будет снимать и вносить деньги, необходимые для транзакций с биткоинами.

Букеле подчеркивает, что эти операции будут проводиться без комиссии. В итоге жители Сальвадора сэкономят около $400 млн в год за получение денежных переводов из-за границы. По подсчетам Всемирного банка, подобные переводы составляют примерно пятую часть ВВП страны.

По данным Bloomberg, правительство Сальвадора выделило $150 млн для поддержки конвертации биткоина в доллар. Принимать оплату в криптовалюте планируют в том числе и от туристов.

О признании биткоина законным платежным средством Сальвадор заявил 9 июня, став первой страной, которая приняла такое решение. Официальная валюта в стране сейчас — доллар США.
OL
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