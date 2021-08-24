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Минус - Британия и Италия. Как с начала года изменился список главных торговых партнеров Беларуси

Впервые за несколько последних лет в топ-10 крупнейших внешнеторговых партнеров Беларуси не оказалось Великобритании, которой ранее предназначались значительные партии белорусских нефтепродуктов.

Минус - Британия и Италия. Как с начала года изменился список главных торговых партнеров Беларуси
Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси (Белстата), в первом полугодии 2021 года внешнеторговый оборот товарами между Беларусью и Великобританией сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35% - до 243,7 млн долларов. Самое существенное среди важнейших торговых партнеров падение связано с уменьшением на более чем половину объемов экспорта (минус 55,7%) и в его рамках, в первую очередь, нефтепродуктов, пишет Ежедневник.

По сравнению с началом 2021 года из первой десятки выбыла также Италия.

Великобританию и Италию в топ-10 важнейших торговых партнеров Беларуси заменили США и Бразилия. Внешний оборот товарами с США вырос за счет резкого увеличения поставок на американский рынок белорусских товаров. По сравнению с первым полугодием 2020 года их объем плюсанул сразу на 155%. Импорт американских товаров, наоборот, уменьшился на 3%.

В ситуации с Бразилией, которая ранее редко попадала в первую десятку внешнеторговых партнеров нашей страны, ситуация обратная. Объемы экспорта из Беларуси на ее рынок сократились на 5,8%, а импорт бразильских товаров вырос в 7,1 раза. Так как, как уже писал «Ежедневник», Белстат с недавних пор перестал публиковать статистическую информацию по ряду разделов, можно только предполагать, что послужило причиной взрывного роста стоимостных поставок из Бразилии. В частности, в течение первого полугодия (в марте и мае) в состав флота «Белавиа» влились два новых самолета Embraer 195-E2, произведенных на заводах одноименной бразильской авиастроительной компании.

Первая пятерка важнейших внешнеторговых партнеров Беларуси не претерпела изменений по сравнению с началом этого года – это Россия, Украина, Китай, Германия и Польша.  Нидерланды, на рынок которых переориентировались потоки нефтепродуктов, обогнали Литву. Место в первой десятке продолжает удерживать Казахстан.

Со всеми участниками первой десятки Беларусь нарастила товарооборот, который в целом на фоне прошлогоднего ковидного аналогичного периода вырос на 32,6%. С Россией, Украиной, Германией, Польшей, Нидерландами и Бразилией прирост был выше общего, с Китаем, Литвой, США и Казахстаном – ниже.

По итогам первого полугодия Беларусь получила в торговле товарами отрицательное сальдо в размере 1,15 млрд долларов. В разрезе стран самое большое отрицательное сальдо сложилось с Россией (3,048 млрд долларов), а самое существенное положительное – с Украиной (1,35 млрд долларов).
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