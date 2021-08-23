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В «Белнефтехиме» пояснили, почему цена на топливо растет по 1 копейке

В Беларуси сделали акцент на развитие собственного рынка нефтепереработки.



Нефть закупается в России, в Беларуси ее перерабатывают, чтобы получить нефтепродукты.

По информации концерна «Белнефтехим», пишет Belnovosti.by, политика ценообразования направлена на удержание приемлемой для экономики и населения стоимости топлива. 

«Белнефтехим» в качестве метода регулирования рынка выбрал установление предельных максимальных цен.

Стоимость топлива в Беларуси не снижается на такой же процент, как падает цена на нефть, – цитирует заместителя председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Светлану Гурину Федерация профсоюзов Беларуси. – При этом не увеличивается такими же темпами в периоды роста котировок. 

Гурина обратила внимание, что в сопредельных европейских странах цены не топливо изменяются с большей амплитудой, чем в Беларуси.

В «Белнефтехиме» пояснили, что цены на европейских АЗС остаются намного выше по сравнению с белорусскими ценами даже в периоды глобального падения цен на нефть, как это было во втором квартале годом ранее.
Иточник: Елена Гутыро
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