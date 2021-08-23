



Госкомимущество вынесло на общественное обсуждение проект указа «О кадастровой оценке недвижимого имущества».





Проект предлагает возможность внесудебного уточнения кадастровой стоимости в период ее действия (после даты кадастровой оценки) путем проведения независимой оценки рыночной стоимости недвижимого имущества, определяемой в текущем использовании, пишет Officelife.media.





Проект предлагает проведение работ по кадастровой оценке недвижимого имущества по трем группам: жилая многоквартирная недвижимость, жилая одноквартирная и блокированная недвижимость, нежилая недвижимость.





В обосновании документа говорится, что из-за заявительного принципа госрегистрации остается неоформленным 20-25% недвижимого имущества граждан и юрлиц.





Это можно исправить через создание ГИС «Регистр кадастровой стоимости», которая будет содержать идентификационные сведения о правообладателях недвижимого имущества, полученные в результате интеграции с регистром недвижимости.





ГКИ объясняет, что идентификационные сведения о правообладателях недвижимого имущества необходимы для взаимодействия с информационными ресурсами Министерства по налогам и сборам.





Отчет, подготовленный совместно Госкомимуществом и Министерством по налогам и сборам, выявил, что при использовании в качестве налоговой базы налога на недвижимость и земельного налога кадастровой стоимости, определенной в рамках пилотного проекта, и при сохранении всех прочих условий налогообложения исчисленная сумма налога на недвижимость по капитальным строениям в Кобрине и Кобринском районе возросла бы на 20%, в Советском районе Минска — на 71%. Также сумма земельного налога и арендной платы в Кобрине и Кобринском районе возросла бы на 13%, в Советском районе Минска — на 10%.