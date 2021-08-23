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90% банкротов в Беларуси – частники

По состоянию на 1 августа в производстве экономических судов находится 1420 дел о банкротстве.

Фото: Blizko.by

Из них —  около 90% – частные организации. 600 из них – из Минска (43%) пишет blizko.by со ссылкой на БЕЛТА.
 
Также экономически несостоятельными являются  142 крупные компании из этого списка, имеющими важность для экономики страны. ОАО «Ковры Бреста», ЗАО «Дельта Банк», ОАО «Кожевник» – все это либо государственные, либо градообразующие или бюджетообразующие организации.
 

 
Источник: Роман Зотов
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