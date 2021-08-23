90% банкротов в Беларуси – частники

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Из них — около 90% – частные организации. 600 из них – из Минска (43%) пишет blizko.by со ссылкой на БЕЛТА.

Также экономически несостоятельными являются 142 крупные компании из этого списка, имеющими важность для экономики страны. ОАО «Ковры Бреста», ЗАО «Дельта Банк», ОАО «Кожевник» – все это либо государственные, либо градообразующие или бюджетообразующие организации.











