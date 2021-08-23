



"Рост финансирования проектов со стороны ЕАБР. Частичное замещение выпадающих инвестиций международных институтов, приостанавливающих деятельность в стране", - говорится в опубликованной стратегии банка в части инициирования проектов в Беларуси, пишет АФН со ссылкой на Интерфакс-Запад.





В соответствии с документом, за 2022-2026 годы накопленный объем инвестиций ЕАБР в Беларусь составит не менее $1,5 млрд. При этом доля Беларуси в инвестиционном портфеле банка не изменится и составит 25%.





На конец 2020 года инвестпортфель ЕАБР в Беларуси составлял порядка $1 млрд., включая $0,5 млрд. экстренного финансирования осенью 2020 года для погашения задолженности перед Газпромом.





Исходя из необходимости обслуживания и погашения кредитов ЕАБР, сумма в полтора миллиарда на грядущие 5 лет не кажется такой уж большой.