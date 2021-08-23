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В Минтруда Беларуси объяснили, как конкретно будет рассчитываться сентябрьское повышение пенсии для каждого пенсионера

Ведомство дало пояснения.

Фото: Blizko.by 

Напомним, пишет blizko.by, согласно указу Лукашенко, с 1 сентября в Беларуси повышаются пенсии.
 
На перерасчет по данному Указу до конца года будет направлено 306,8 млн. рублей, а в целом на выплату пенсий в 2021 году - порядка 14,8 млрд. рублей. В результате перерасчета основные размеры трудовых пенсий повышаются на 7 процентов.
 
В номинальном выражении у каждого пенсионера повышение (увеличение) основного размера пенсии будет свое в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении пенсии, сообщили в Минтруда.
 
Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в сентябре 2021-го. по оценке составит почти 545 рублей и увеличится:
 
 на 6,3% по сравнению с августом 2021 г. (512 рублей)
 на 12% по сравнению с сентябрем 2020 г. (486 рублей).
 
При максимальных показателях стажа и заработка, принятых для исчисления пенсии (стаж не менее 45 лет у мужчины, 40 лет у женщины и индивидуальном коэффициенте заработка 5,0 и выше), пенсия по возрасту неработающего пенсионера в сентябре 2021 г. составит почти 924 рубля.
 
К основной пенсии выплачиваются:
 
доплата неработающим гражданам:

- в возрасте 75 - 79 лет – 53,15 рубля
- в возрасте 80 лет и старше – 70,87 рубля
 - надбавка на уход:
- инвалидам 1 группы – 70,87 рубля
- лицам в возрасте старше 80 лет (кроме инвалидов 1 группы) 35,44 рубля
- повышение инвалидам и участникам войны, почетным донорам и некоторым другим категориям граждан – от 28,35 рубля до 354,35 рубля.
 
Суммарный размер выплат в виде возрастной доплаты и надбавки на уход к пенсии лицам в возрасте 80 лет и старше составляет 106,31 рубля.
 
Размеры установленных надбавок, повышений и доплат к пенсиям, а также социальных пенсий в сентябре не изменяются. Увеличение этих выплат, соответствующее росту бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), в текущем году было произведено в феврале (на 1,8%), мае (на 4%), августе (на 3,7%).
 
 



 
Источник: Анна Карелина
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