



Удастся ли официальному Минску, который находится под западными санкциями, обналичить средства МВФ? На что белорусские власти могут потратить эти деньги? Об этом «Белорусский партизан» поговорил со старшим аналитиком «Альпари Евразия» Вадимом Иосубом.





- Какова дальнейшая процедура обналичивания специальных прав заимствования?





- Под словом «обналичивание» надо понимать конвертацию учетных единиц в другую мировую валюту. Скорее всего, такая операция потребуется. Дело в том, что непосредственно SDR можно было бы гасить долги перед МВФ. Поскольку долгов перед МВФ у нас нет, госдолги у нас в других валютах: в долларах. Евро, юанях, российских рублях.





Естественно, надо конвертировать учетную единицу МВФ в другую валюту, возможно, на несколько валют. Менять можно при помощи центробанков других стран. Сам МВФ рассчитывает официальный курс специальных прав к мировым валютам, который находится в корзине МВФ, но никто не берет на себя обязательство обменивать по официальным курсам.





Обменивать – не обменивать, если обменивать, то по какому курсу – дело добровольное.





- Удастся официальному Минску провернуть такую операцию?





- Не возьмусь гадать. Но, скорее всего, весь вопрос в цене. Если предложить серьезный дисконт к расчетному официальному курсу, по которому никто не обязан менять, то серьезным дисконтом можно кого-то и заинтересовать. Вряд ли на Западе, но на востоке – почему бы и нет.





- Помощь декларируется как коронавирусная. Можно ли обналиченные средства пустить на другие цели?





- Это не кредит, это подарок всем странам-членам МВФ. Декларируется, что этот подарок сделан в связи с тяжелой ситуацией, вызванной коронавирусом. У этих денег нет никакого целевого назначения: нигде не прописано, на какие цели они должны тратиться, и никто не собирается контролировать, на какие цели они пойдут.





По умолчанию SDR попадают в золотовалютные средства страны. Вероятнее всего, после конвертации (если удастся их конвертировать в доллары, евро или юани) эти средства останутся в золотовалютных резервах. А основное назначение золотовалютных резервов – погашение внешнего долга.





В Беларуси сложилась практика, когда часть денег по необходимости тратится на валютную интервенцию (когда спрос на валюту превышает предложение) и на возврат внешнего долга. Думаю, в случае конвертации этих денег они будут потрачены на погашение внешнего долга.





SDR могут быть конвертированы в российские рубли ; поскольку российский рубль не является валютой МВФ, то в этом случае они формально не пойдут на увеличение ЗВР, но в таком случае российские рубли пойдут на погашение российских кредитов.





- Поскольку отсутствует целевое назначение SDR, значит, их можно использовать на любую цель? Например, выделить новые кредиты предприятиям-гигантам, или пустить на увеличение зарплат бюджетникам?





- Вот в чем фишка. Юридически можно сказать, что эти средства пойдут на зарплаты от врачей до ОМОНа, но на практике валюта все-таки дефицитный ресурс.





С учетом нашего внешнего долга, с учетом сложностей его рефинансирования, скорее всего, я так думаю, эти деньги все-таки пойдут на погашение валютного долга: никто не будет продавать валюту за белорусские рубли, чтобы потом рублями платить зарплату.





Нет такого запрета, нет четкой инструкции, но практика показывает: валюта, которая зачисляется в ЗВР, тратится если не на валютную интервенцию, то на погашение валютных долгов.





- «Дело о 950 миллионах от МВФ» получило явную политическую окраску. Странно выглядит выделение помощи МВФ стране с непризнанным авторитарным режимом в условиях западных санкций…





- На самом деле. Ничего странного. Беларусь – не единственная страна, которая находится под западными санкциями, думаю. Таких стран – несколько десятков. При этом только три страны не допустили к распоряжению средствами МВФ: Венесуэла, Мьянма, Афганистан, где к власти пришли талибы.





В мире существует десяток авторитарных режимов (в Азии, в Африке), думаю, многие из них находятся под американскими, европейскими санкциями, но при этом все они, за исключением трех, получили свои деньги.