Результаты белорусов не внушают особого оптимизма, пишет banki24.by.





По данным статорганов розничный товарооборот в стране за июль вырос всего на 2,3%. Это заметно хуже, чем показатели минувших месяцев: в апреле продажи поднимались на 6,7%, в мае — на 3,3%, в июне — на 3,4%.





Рост 2 квартала произошел на низкой базе сравнения по 2020 году. В июле низкая база исчерпала себя и это сразу отразилось на товарообороте в худшую сторону.





Если брать отдельно Минск, то в столице никакого роста продаж не было. За июль товарооборот по городу сократился к 2020 году на 1,7%. За 7 месяцев 2021-го Минск также сохраняет негативную динамику — минус 1,3% к 2020-му.





Финансовые результаты крупных и средних компаний ритейла поступают с лагом к товарообороту. Сегодня самые свежие цифры — это данные за первую половину 2021 года.





Выручка флагманов ритейла за полугодие выросла на 16%. Однако это информация без поправки на рост потребительских цен. С учетом инфляции реальный прирост выручки ниже — 6,6%.









Нарастив выручку, отрасль не смогла добиться роста прибыли с продаж. В номинале прибыль от реализации у флагманов ритейла сократилась на 11,6%, а с поправкой на инфляцию — почти на 19%.





Так как рентабельность — это соотношение прибыли и выручки, в 2021 году в отрасли снизилась рентабельность продаж. Если за половину 2020-го средняя рентабельность по флагманам ритейла составила 1,9%, то за аналогичный период 2021-го — лишь 1,4%.





Для флагманов белорусского ритейла характерно преобладание нерентабельных и низкорентабельных (0–5%) компаний. По итогам 6 месяцев около 38,5% флагманов имели убытки от реализации продукции (нерентабельные), а 46,7% показали рентабельность в пределах 0–5% (низкорентабельные).





Только 0,9% флагманов отрасли в 2021-м отразили рентабельность от 20% или выше. В группу с рентабельностью 10+% за полугодие попали порядка 5,1% крупных и средних предприятий.





Суммарные долги флагманов ритейла на 1 июля достигли 10,238 млрд BYN. Это максимальное значение за весь период ведения статистики по текущей методике.





Предыдущий рекорд по обязательствам розничной торговли был поставлен 1 июня и таким образом продержался всего месяц. С начала 2021 года суммарные долги флагманов ритейла увеличились на 5,5%.