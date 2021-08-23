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Белорусский рубль подорожал до максимума за 10 месяцев

Белорусский рубль на торгах 23 августа подорожал до максимума за 10(!) месяцев

В понедельник на БВФБ все валюты подешевели к белорусскому рублю уже второй раз подряд. Стоимость корзины валют снизилась на 0,20% до минимума за 301 день.

С начала августа белорусский рубль укрепился к валютной корзине на 0,74%, а с начала года на 3,84%.

Курс доллара обвалился на 0,0122 BYN до 2,5046 BYN/USD. Доллар дешевеет уже второй день.

Курс евро снизился всего на 0,0020 BYN до 2,9379 BYN/EUR. До годового минимума евро не хватило всего треть копейки.

Курс российского рубля опустился лишь на 0,0014 BYN до 3,3835 BYN/100 RUB до минимума за 124 дня. Напомним, что сегодня утром российский рубль опускался до минимума за 9 месяцев, но смог отыграть это снижение.

Сотня российских рублей за последние 13 торговых сессий дешевела 11 раз.


Московская биржа

Центробанк России отреагировал на укрепление российского рубля на торгах валютной биржи в Москве и опустил официальный курс доллара на завтра на 30 копеек до 74,0666 RUB/USD. Доллар покинул максимум почти за месяц.

Официальный курс евро снизился всего на 8 копеек до 86,7838 RUB/EUR и оставил максимум с начала авгус
Источник: select.by
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