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Агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги двух белорусских госбанков - из-за санкций

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги Беларусбанка и Белинвестбанка.

Агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги двух белорусских госбанков - из-за санкций
Как сообщается на сайте агентства, решение было в связи с введенными против Беларуси санкциями ЕС. 

При этом Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта двух банков на уровне "B" и дало негативный прогноз.

Решение будет пересмотрено, если санкции будут отменены.
Белорусский партизан
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