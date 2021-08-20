Агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги двух белорусских госбанков - из-за санкций
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги Беларусбанка и Белинвестбанка.
Как сообщается на сайте агентства, решение было в связи с введенными против Беларуси санкциями ЕС.
При этом Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта двух банков на уровне "B" и дало негативный прогноз.
Решение будет пересмотрено, если санкции будут отменены.
Позже под санкции США попал Абсолютбанк. На минувшей неделе банк перестал обслуживать карты Visa и заявил о приостановке ряда операций
Белорусский партизан
13:41 23/08/2021
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