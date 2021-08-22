+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Хакеры или «модернизация»?

По всей Беларуси в воскресенье люди сообщали о сбоях в работе карточек. Что известно?

Хакеры или «модернизация»?
22 августа из разных уголков Беларуси поступали массовые сообщения о сбоях в работе терминалах для оплаты карточками. По сообщениям в различных СМИ, они не работали в магазинах, кафе, ресторанах и на заправках.

Сообщения о сбоях приходили из Гомеля, Бреста, Минска, Фаниполя, Витебске, Орши, Новополоцке, Слониме, Бобруйске, Турове, Сморгони. Частично с проблемами работают терминалы в Гродно.

По словам людей, которые столкнулись со сбоем, кассиры объясняли это отсутствием связи с сервером.

«Не проходят платежи в аптеках, а если и проходят, то через раз. Не смогла оплатить как минимум в двух аптеках на вокзале в Минске: в первой оплата прошла с трудом, во второй вообще не прошла. В тоже время в магазине «Соседи» на том же вокзале все отлично. Фармацевтка в аптеке говорила, что провайдеры кому-то сообщили о возможных проблемах с оплатой из-за начала модернизации и проверки систем», — писали очевидцы.

Другие же заявляли, что «это хакеры».

Впрочем, о масштабах сбоя и его продолжительности судить сложно. По некоторым данным, проблема довольно быстро разрешилась, пишет Onliner.

Белорусский процессинговой центр сообщал, что 20 августа с 12:25 до 17:09 «имела место частичная неработоспособность одного из аппаратно-программных комплексов, обеспечивающего дополнительную аутентификацию при проведении операций в сети Интернет». Однако о сбоях 22 августа ничего н� сообщается.
Телеграф
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]