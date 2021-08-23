Вадим Иосуб. Об этом в комментарии Myfin.by рассказа л старший аналитик компании «Альпари Евразия»





– Основным внешним фактором прошедшей недели было падение российского рубля. На фоне того, что стоимость барреля нефти марки Brent опустилась почти до 65 долларов, вернувшись к уровню второй половины мая, доллар в России за неделю подорожал с 73,5 до 74,4 российского рубля, или на 1,2%. Евро вырос с 86,2 до 86,9 российского рубля, или на 0,8%. При этом евро снизился к доллару с 1,1730 до 1,1680, или на 0,4%.

На таком внешнем фоне доллар и евро к белорусскому рублю подорожали, а российский рубль подешевел. Доллар за неделю вырос на 0,57%. Евро подорожал на 0,18%, а российский рубль подешевел на 0,61%.





Учитывая долю российского рубля в валютной корзине, его снижение потянуло вниз и стоимость корзины. Она снизилась на 0,1%. Это вторая неделя подряд укрепления белорусского рубля к валютной корзине. При этом в начале прошлой недели корзина успела обновить минимум с начала года.





Инфографика старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба

На начавшейся неделе мы ожидаем продолжения нисходящего тренда по нефти. Значит, может продолжить дешеветь и российский рубль к другим валютам, включая и белорусскую.





Доллар может подорожать к концу недели до 2,53 белорусского рубля.





Евро может вырастидо 2,95 белорусского рубля.





А российский рубль может подешеветь до 3,36 белорусского рубля за 100 российских.





Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.







