Как дешевеющая нефть подстегнет курс доллара? Прогноз
На ушедшей неделе на курсы валют повлияли изменения стоимости нефти. Как будет развиваться ситуация на валютном рынке на этой неделе и какая из основных иностранных валют в Беларуси больше подешевеет?
Об этом в комментарии Myfin.by рассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.
– Основным внешним фактором прошедшей недели было падение российского рубля. На фоне того, что стоимость барреля нефти марки Brent опустилась почти до 65 долларов, вернувшись к уровню второй половины мая, доллар в России за неделю подорожал с 73,5 до 74,4 российского рубля, или на 1,2%. Евро вырос с 86,2 до 86,9 российского рубля, или на 0,8%. При этом евро снизился к доллару с 1,1730 до 1,1680, или на 0,4%.
На таком внешнем фоне доллар и евро к белорусскому рублю подорожали, а российский рубль подешевел. Доллар за неделю вырос на 0,57%. Евро подорожал на 0,18%, а российский рубль подешевел на 0,61%.
Учитывая долю российского рубля в валютной корзине, его снижение потянуло вниз и стоимость корзины. Она снизилась на 0,1%. Это вторая неделя подряд укрепления белорусского рубля к валютной корзине. При этом в начале прошлой недели корзина успела обновить минимум с начала года.
Инфографика старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба
На начавшейся неделе мы ожидаем продолжения нисходящего тренда по нефти. Значит, может продолжить дешеветь и российский рубль к другим валютам, включая и белорусскую.
Доллар может подорожать к концу недели до 2,53 белорусского рубля.
Евро может вырастидо 2,95 белорусского рубля.
А российский рубль может подешеветь до 3,36 белорусского рубля за 100 российских.
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09:21 23/08/2021
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