







По состоянию на 07:35 первая криптовалюта подорожала до $50 295.





Ранее курс главной криптовалюты за месяц вырос на 60%. 4 августа цифровая монета впервые с середины мая достигла отметки $48 тыс. 16 августа биткоин торговался на уровне $47,4 тыс., а его капитализация составляла $889,2 млрд.



