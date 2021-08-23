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Число сделок по купле-продаже недвижимости в Минске снизилось на 20%

Спрос на квартиры в июле 2021 года снизился: число сделок по купле-продаже по сравнению с июнем уменьшилось на 22%, сообщает realt.by. Ситуацию сравнивают с 2018 годом, года был поставлен антирекорд - спрос не достиг 1 тыс. сделок.

Тем временем, предложение на рынке, наоборот, увеличилось. 

Продажи квартир сократились во всех сегментах. Исключение - только “трешки”, число сделок с которыми уменьшилось не так сильно - только на 10%. Тем не менее, несмотря на это общая структура спроса практически не изменилась: доля 1-комнатных квартир по-прежнему остается более высокой, чем обычно - 46%, удельный вес 2-комнатных квартир - около трети.

“Бум” спроса на квартиры в новых готовых домах уже месяц отсутствует - доля сделок с такими ними в июле также практически не превышает среднемесячных 12−13%, констатирует ресурс, цитирует smartpress.by
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