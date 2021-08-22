В магазинах Минска наблюдаются проблемы с работой платежных терминалов
В некоторых магазинах Минска, а также на АЗС, наблюдаются проблемы в работе терминалов – расчет принимают только наличными.
Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили очевидцы.
— В «Виталюре» на ул. Козлова принимают только наличные – терминалы не работают, — рассказала жительница столицы.
Также горожане информировали о сбоях при безналичном расчете в магазинах сети «Евроопт».
18:41 22/08/2021
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