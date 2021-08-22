



Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили очевидцы.





— В «Виталюре» на ул. Козлова принимают только наличные – терминалы не работают, — рассказала жительница столицы.





Также горожане информировали о сбоях при безналичном расчете в магазинах сети «Евроопт».