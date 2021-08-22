Портал zautra.by опубликовало интервью с экспертом, в котором он так объясняет ситуацию:





— На самом деле рост ВВП не нулевой. Тут, скорее, вопрос к тем, кто его так оценил. Дело в том, что у нас в стране ВВП считается нарастающим итогом с начала года к соответствующему периоду прошлого года. То есть последние данные на сегодня — это ВВП с января по июль этого года по сравнению с тем же промежутком 2020-го.





Если считать таким образом, то валовой внутренний продукт показал такой же результат, как и месяцем ранее. То есть по-прежнему темпы роста ВВП за семь месяцев составляют 3,3%. В принципе, этот показатель можно считать иначе: сравнивать ВВП не за период, а за конкретный месяц, то есть июль 2021 года с июлем 2020 года.





Но и тогда расчеты показывают рост на те же 3,3%. То есть, мне кажется, некоторые не разобравшись (но в связи с тем, что темпы роста за семь месяцев не изменились по сравнению с темпами роста за шесть месяцев), назвали это нулевым ростом. Хотя получается, что темпы роста просто не изменились.





Вадим Иосуб подчеркнул, что о росте на 3,3% нужно говорить исходя из официальной статистики. — Потому что чем дальше, тем больше появляется вопросов к данным Белстата по ВВП. Там не вяжутся некоторые вещи, — сказал аналитик. — Например, в данных Белстата происходит заметный рост грузоперевозок при стагнации транспортных услуг. Тут проблема в том, что никаких альтернативных источников подсчета у нас нет. Остается либо верить цифрам Белстата, либо нет.





Вадим Иосуб обратил внимание, что де-факто санкции хоть и приняты, но еще не действуют. По европейским санкциям, например, дана отсрочка действующих контрактов, а американские, относящиеся к «Беларуськалию», тоже начнут работать в конце года. — И нарастание санкций ближе к концу года будет оказывать сильное давление на темпы роста экономики. Мне кажется, что с учетом этого нарастания, год может закончиться в минусе примерно на полтора процента, — прогнозирует экономист.