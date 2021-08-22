Александр Лукашенко в июле на совещании посетовал, что в стране слишком много индивидуальных предпринимателей. Реакция не заставила себя долго ждать — власти, вероятно, готовят новые изменения в работе ИП. Разные источники сообщают, что ожидается повышение подоходного налога с 16% до 18%, запрет для ипэшников брать наемных работников, а также отмена единого налога по многим видам деятельности.





Станет ли легче жить ИП после таких новаций? «Филин» спросил у лидера предпринимательской организации «Перспектива» Анатолия Шумченко.





— Что касается информации о приостановке регистрации ИП, то ее наши люди получили из Мингорисполкома. Там говорят, что это чисто технические моменты, связанные с заменой оборудования. Скоро узнаем, насколько эта проблема «техническая». Ведь в других регионах пока все происходит в штатном режиме, регистрация там продолжается.





Действительно, на площадках министерств и ведомств происходит обсуждение об изменении налогообложения. На самом деле фигурирует цифра в 18% подоходного налога. Мне кажется, что на сегодня собираемость налогов оставляет желать лучшего, власти ищут схему, по которой будут стабильно получать платежи в бюджет.





Насколько там поднимается вопрос по наёмным рабочим и видах деятельности ИП — мы об этом ничего не слышали.





Сейчас в основном индивидуальные предприниматели работают по упрощённой системе налогообложения — это порядка 5%. Можно налоги сделать, какими хочешь, но главное — чтобы они были реальными, чтобы бизнес их платил. Если власти завысят ставку, то может получится ситуация, что бизнес будет скрывать доходы, а еще хуже — уходить в серую зону и работать нелегально.





В регионах наряду с официальными индивидуальными предпринимателями, которые платят все налоги, очень сильно развивается сетка нелегальной торговли на дому. Это когда «в гости» приходят физические лица, записывают, что нужно привезти, едут в Россию, и разносят по домам товары. Естественно, что власти в таком случае не получают ни ввозного НДС, ни подоходного налога, ни социальных выплат. Ничего!





Если переборщить с налоговой ставкой, то к категории нелегальной торговли примкнет очень много людей, которые сейчас работают официально. Им же нужно будет выживать: навыки есть, контакты есть. А проконтролировать всех будет очень сложно для власти.





Отменить для ИП единый налог — это будет большой ошибкой. Если развить тему единого налога, то это принесло бы большие платежи в бюджет. Единый налог позволил вывести из тени десятки тысяч субъектов хозяйствования. Очень шаткая вещь, когда переусердствуешь с налогами, и можешь не получить ничего.





18% подоходного налога — это очень много. Еще есть 20% НДС и социальные платежи — это заоблачные суммы, очень высокая нагрузка.





Стоит отметь, что уже на следующей неделе начнется рассмотрение в Верховном суде дела о ликвидации «Перспективы». Что об этом думает сам Шумченко?





— 25 августа состоится первое заседание по делу ликвидации «Перспективы». Я бы вспомнил недавнее выступление Лукашенко, где он говорит, чтобы бизнес не лез в политику. «Перспектива» — объединение предпринимателей, которому скоро 19 лет. Мы работаем в сфере защиты прав предпринимателей. В последнее время кто-то видел перспективу в штабах, чтобы она делала политические заявления и призывы? Не было этого. «Перспектива» работала исключительно в рамках экономического поля. Но разве нас это спасло?





Мы услышали от Лукашенко правила игры: мол, если ты бизнесмен, то десять раз подумай, стоит ли лезть в политику, а если ты лезешь, то мы с тебя пылинки будем сдувать, лишь бы платил налоги. И что получили мы? Ликвидацию!





Мы, конечно же, организация, которая говорит, как есть, защищает предпринимателей. Я не знаю, почему нас закрывают. Мы все последние годы работали в рамках правил игры, но и это государству не нужно. Мы показывали властям проблемные вопросы, чтобы потом не возник пожар. Если закроют «Перспективу» — то потеряют все, — уверен Анатолий Шумченко.