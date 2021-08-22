



Кредиторская задолженность — это задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за поступившие материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги, по полученным авансам, с дочерними организациями, персоналом по оплате труда, бюджетом и внебюджетными фондами, прочими кредиторами.





Как видно, пишут banki24.by, по принятой в Беларуси методике бывает несколько видов кредиторской задолженности. Одним из них выступает кредиторка по налогам, сборам и соцстрахованию.





На ежемесячной основе о размере задолженности отчитываются крупные и средние предприятия в реальном секторе. Эти предприятия в обиходе называют флагманами белорусской экономики.





На 1 июля 2021 года кредиторская задолженность перед госказной достигла 4,370 млрд BYN. Это максимальный размер обязательств флагманов за все время ведения статистики по текущей методике.





Предыдущий максимум отмечался по состоянию на 1 апреля и был равен 4,310 млрд BYN. Таким образом, прошлый рекорд продержался всего 3 месяца.





В августе—сентябре обновлений рекорда с высокой вероятностью не будет, так как на июль приходится период уплаты квартальных налогов. После квартальных налогов задолженность флагманов перед казной как правило существенно снижается.





12 августа министр финансов Юрий Селиверстов сообщил, что по итогам 7 месяцев дефицит республиканского бюджета составил около 300 млн BYN при плановом дефиците 2 млрд BYN. Очевидно, сокращение дефицита обусловлено квартальными налогами, а значит и кредиторка флагманов перед казной снизилась.





За полгода размер кредиторки флагманов перед казной увеличился на 19,1%. Долги по налогам, сборам и соцстрахованию росли самыми быстрыми темпами в Минской области — на 62,2% до 911,9 млн BYN.





Крупнейшую сумму кредиторки перед казной накопили флагманы Минска — 1,475 млрд BYN на 1 июля. В областях (помимо Минской) объемы кредиторки были следующими: Брестская — 347,4 млн BYN, Витебская — 364,3 млн BYN, Гомельская — 572,3 млн BYN, Гродненская — 452,2 млн BYN, Могилевская — 247,3 млн BYN.





Среди видов деятельности свыше половины кредиторки перед казной формировали флагманы промышленности — 2,213 млрд BYN на отчетную дату. С 1 января по 1 июля объем задолженности в промышленности вырос на 24,5%.





В сельском хозяйстве кредиторка составила 184,6 млн BYN, в строительстве — 309,2 млн BYN, в оптовой торговле — 182,5 млн BYN, в розничной торговле — 533,6 млн BYN, на транспорте — 312,1 млн BYN.







