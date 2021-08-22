Эксперты объяснили, что «практически постоянный рост покупательной способности зарплат в чарках и шкварках создает иллюзию, что благосостояние белорусов устойчиво растет», но на самом деле этот рост «обеспечен крайне медленным подорожанием водки на фоне более заметного роста цен на другие товары».





Эксперты исследовательского центра BIPART и проекта «Кошт Урада» составляют индекс «ЧаркиШкварки» с марта 2015 года. Этот рейтинг высчитывается по примеру индекса «Биг Мака», которым с 1986 года занимается журнал The Economist, пытаясь отображать реальный курс обмена валют в разных странах по стоимости гамбургеров. Индекс «ЧаркиШкварки» складывается из цены 100 граммов бескостной свинины и 100 граммов водки и рассчитывается ежеквартально на основании данных Белстата.

Сколько можно купить чарок и шкварок за среднюю зарплату

По данным исследователей, стоимость чарки и шкварки постепенно растет: за второй квартал 100 грамм водки и столько же свинины стоили в среднем 2,8 рубля, что на 4 копейки (1,4%) больше, чем в предыдущем квартале.Таким образом стоимость чарки-шкварки обновила исторический максимум — снижение показателя было зафиксировано два года назад, во 2 квартале 2019 года.





«Вместе с тем, увеличиваются и заработные платы, поэтому покупательная способность зарплат белорусов, выраженная в чарках и шкварках, тоже выросла. Во 2 квартале среднестатистический белорус заработал 506 чарок и шкварок — на 28 штук (5,9%) больше, чем в предыдущем квартале», — заявили эксперты.





То есть за среднюю зарплату во втором квартале (за вычетом налогом) можно было купить 435 чарок и шкварок.

А как у соседей?

Эксперты рассказали, что в России во 2 квартале средний заработок составил 557 чарок и шкварок, в Латвии — 582, в Литве — 718, в Польше — 983, в Украине — 440. Стоимость чарки и шкварки выше всего в Литве (6,43 рубля в эквиваленте) и Латвии (6,31 рубля), а ниже всего — в Беларуси (2,8 рубля) и Украине (2,84 рубля). А вот Польша отличается как высокими заработками, так и относительно низкими ценами на свинину и водку, ведь чарка и шкварка стоят там 3,98 рубля.

С чем связана иллюзия роста?

Эксперты рассказали, что иллюзия роста благосостояния белорусов обеспечена «крайне медленным подорожанием водки, что сейчас является скорее исключением, чем правилом». С начала 2021 года водка выросла в цене всего на 1,8%, а общий уровень инфляции за этот же период достиг уже 5,8%.





Хотя отдельные товары и услуги дорожают намного быстрее. Так, согласно исследованию, «сельдь — известный диетический продукт — за первое полугодие прибавила в цене 18,9%, майонез — 20%, растительное масло подорожало на 23%, груши — на 23,8%», а «обед в столовой, который можно рассматривать как целый комплекс необходимых повседневных продуктов, прибавил в цене 15,7%».





Также дорожают быстро и непродовольственные товары.





«Например, женские зимние сапоги сейчас обойдутся на 17,2% дороже, чем в начале года, „коммуналка“ подорожала на 8,9%, услуги цирков — на 35,9%. Отдельная боль белорусов — рост цен на лекарства на 14,2%. Дальнейшее ускорение инфляции может еще более ощутимо ударить по карману тех, кто нуждается не в водке, а в полноценном рационе», — пишут специалисты.

«Разрыв в заработках между регионами продолжает нарастать»

Аналитики отметили, что быстрее всех богатеют минчане — за последний год покупательная способность их заработных плат увеличилась на 77 чарок и шкварок.





«В аутсайдерах — Могилевская область, где прирост составил 19 чарок и шкварок. Жители Витебской области за последний год стали богаче на 27 чарок и шкварок, Брестской — на 39 чарок и шкварок, Гомельской — на 43, Минской — на 46, Гродненской — на 47. В процентном выражении темпы роста за последний год составляли 9−11% во всех регионах, кроме и без того самой бедной Могилевской области (5,3%) и Витебской области (6,4%)», — рассказали эксперты.

В МАРТ заявили, что рост цен в Беларуси замедлился. Как они это объясняют?