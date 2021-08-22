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Китайская электроэнергетическая корпорация рассмотрит возможность инвестирования в "Великий камень"

Электроэнергетическая корпорация "Чуанькай" рассмотрит возможность инвестирования в Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".


Вице-президент электроэнергетической корпорации "Чуанькай" с делегацией посетили индустриальный парк "Великий камень". Гости ознакомились с историей развития и инфраструктурой парка, осмотрели демонстрационный зал, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт парка.

На переговорах "Чуанькай" с руководством "Великого камня" обсуждалась тема блокчейна. По итогам визита вице-президент отметил выгодное географическое расположение парка, привлекательную бизнес-среду и льготную политику, что позитивно влияет на привлечение инвестиций из Китая.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.
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