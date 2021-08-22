Вице-президент электроэнергетической корпорации "Чуанькай" с делегацией посетили индустриальный парк "Великий камень". Гости ознакомились с историей развития и инфраструктурой парка, осмотрели демонстрационный зал, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт парка.





На переговорах "Чуанькай" с руководством "Великого камня" обсуждалась тема блокчейна. По итогам визита вице-президент отметил выгодное географическое расположение парка, привлекательную бизнес-среду и льготную политику, что позитивно влияет на привлечение инвестиций из Китая.





Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.