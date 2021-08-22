Дефицит полупроводников вызвал рост цен на гаджеты





На этом фоне власти ряда государств по всему миру вступили в новую борьбу. Это новая гонка вооружений, ведущую роль в которой по-прежнему играют США и Китай.





Haqqin.az уже отмечал , что в мире наблюдается острая нехватка микрочипов, вызванная как нарушением цепочек поставок после пандемии, так и пожаром на крупном заводе в Японии. Многие предприятия вынуждены снижать мощности, а в некоторых случаях даже останавливать производство.





Но свято место пусто не бывает, эта ниша вызывает интерес у многих потенциальных инвесторов. Так, лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер представил законодательные поправки о выделении 52 млрд долларов для значительного увеличения производства полупроводников в стране, чтобы уменьшить зависимость от внешних поставок. Это, по его словам, позволит США оставаться лидером в производстве микросхем, что имеет ключевое значение для экономики страны.





Одной из первых о желании включиться в эту борьбу заявила знакомая нам корпорация Intel, оборот которой в 2020 году превысил 77 млрд долларов. По мнению ее гендиректора Пэта Гелсингера, нехватка полупроводников может продлиться до 2023 года. И представители корпорации уже не первый месяц проводят интенсивные обсуждения в американской администрации. В частности, Гелсингер пытается одним из первых получить доступ к правительственным грантам до 3 млрд долларов на строительство предприятий по производству чипов.





Гениректор Intel Пэт Гелсингер пытается получить доступ к правительственным грантам до $3 млрд на строительство предприятий по производству чипов





Решил не отставать и Евросоюз. Он обещает выделить более 150 млрд долларов на разработку следующего поколения цифровых индустрий в нынешнем десятилетии, стремясь догнать конкурентов в США и Восточной Азии в таких сферах, как производство микросхем и искусственный интеллект. Стратегия Digital Compass, являющаяся частью пакета мер восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса объемом 2 трлн долларов, направлена на усиление технологической независимости блока к 2030 году. Цель – производство, по меньшей мере, 20% мирового объема полупроводников нового поколения в Европе в 2030 году по сравнению с 10% мирового рынка полупроводников в 2020 году.





Правда, план еще не получил окончательного одобрения, но крупнейшие европроизводители полупроводников, думается, уже ищут пути к этим средствам. А это нидерландская ASML Holding NV, которая производит аппараты для создания микросхем, германская Infineon Technologies AG и нидерландская NXP Semiconductors NV, которые производят чипы для автомобильного и промышленного секторов.





В отличие от Запада, Китай все делает без особой помпезности, но эффективно. Так, за первые семь месяцев текущего года здесь было произведено 203,6 млрд чипов, что на 47,3% больше, чем годом ранее. Только в июле производство микросхем в стране выросло более чем на 41,3% и достигло 31,6 млрд единиц. В целом производство чипов является приоритетом в плане Пекина на эту пятилетку, это необходимо для усиления технологического противостояния с США. И на фоне глобального дефицита китайские полупроводниковые предприятия наращивают мощности, с чем не могут смириться их западные конкуренты.





Уже дошло и до того, что в британском парламенте Китай обвинили в применении нечестных методов на пути к «мировому господству». В частности, бывший лидер Консервативной партии Иан Дункан заявил, что Пекин собирается добиться мирового господства в сфере производства полупроводников и использует для этого нечестные методы. Мол, Поднебесная крадет технологии, получает права других людей на интеллектуальную собственность и скупает компании. И это, кажется, только начало.





На фоне глобального нефтяного рынка, мировой торговли, логистики полупроводники как-то не бросаются в глаза. Да они и действительно мало заметны на небольших чипах, занимая лишь скромную их площадь. Но мал золотник, да дорог. Без них не действуют огромные сооружения, вернее их программное обеспечение. В итоге ни одна машина без них не сдвинется с места. Останавливается нефтедобыча, логистика, торговля.





Впрочем, как и без углеводородов. А развитие высоких технологий лишь увеличит потребность в них. Значит, и борьба за полупроводниковый рынок ужесточится.