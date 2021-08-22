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Глава МНС – о возврате налоговой ставки для резидентов ПВТ и «Великого камня» до 13 %

После повышения налоговой ставки для резидентов Парка высоких технологий и «Великого камня» до стандартного уровня в казну Беларуси поступило дополнительно 30 млн руб.

Фото БелТА

Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, сообщает «Минск-Новости».

– Мы дополнительно получили в бюджет 130 млн руб. Те расчеты, которые мы для себя провели действительно осуществились, – сказал С. Наливайко.

Напомним, ранее налоговая ставка для резидентов ПВТ была 9 %. С 1 января 2021 г. она увеличилась до 13 %.
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