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Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, сообщает «Минск-Новости».





– Мы дополнительно получили в бюджет 130 млн руб. Те расчеты, которые мы для себя провели действительно осуществились, – сказал С. Наливайко.





Напомним, ранее налоговая ставка для резидентов ПВТ была 9 %. С 1 января 2021 г. она увеличилась до 13 %.