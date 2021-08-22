+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Эксперты назвали компании, которые будут стоить $1 трлн к 2023 году

Всего шесть компаний в мире смогли перешагнуть отметку $1 трлн. Но в ближайшие три года их станет вдвое больше. Такой прогноз сделали аналитики платформы для автоматизации расчетов с кредиторами Tipalti, пишет Fast Company.


Эксперты изучили данные о рыночной капитализации компаний за июнь и сопоставили с их среднегодовыми темпами роста, пишет Office Life.

На данный момент стоимостью больше $1 трлн уже могут похвастаться Apple, Microsoft, Saudi Aramco, Amazon, Facebook и Alphabet, которая владеет Google.

Аналитики спрогнозировали, что до 2023 года к этому списку добавятся еще семь компаний. В ближайший год $1 трлн достигнут Tencent и Tesla. На преодоление этого порога два года понадобится компаниям Comcast и Meituan. А за три года $1 трлн будут стоить Nvidia, Kweichow Moutai и Netflix.

К слову, прогнозы экспертов сбылись относительно Facebook, которая на момент исследования еще не достигла $1 трлн. Но ее в этой категории посчитали, поскольку аналитики не сомневались в успехе. В итоге эту отметку компания Цукерберга перешагнула.

Сейчас аналитики наблюдают за Tencent, на успех которой поставили в течение года. Ситуацию осложняет давление со стороны китайских регуляторов, которое может сильно замедлить темпы роста компании.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]